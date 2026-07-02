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Torres pide “dejar trabajar a la justicia” y no “dictar sentencia” tras imputación a la directora de la Guardia Civil

El ministro de Política Territorial ha lamentado hoy que partidos políticos en España sigan "dictando sentencia" ante investigaciones "embrionarias"
Ángel Víctor Torres. | DA
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres. EP
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha lamentado hoy que partidos políticos en España sigan “dictando sentencia” ante investigaciones “embrionarias” tras conocerse la decisión del juez a cargo del caso Leire Díaz de citar a declarar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como imputada.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras un encuentro con colectivos memorialistas de Tenerife en la sede de Delegación del Gobierno en la capital tinerfeña, donde, además, se ha mostrado tranquilo ante “investigaciones embrionarias” que aún están en proceso de instrucción y donde son los jueces “quienes deciden” frente a esos partidos políticos que, desde que citan investigado a alguien, “se lanzan a pedir dimisiones”.

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“Tenemos códigos éticos muy estrictos en mi organización política. Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos dictando sentencias ante investigaciones que están empezando. Dejemos todos, los partidos políticos, la opinión publicada, los medios y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo”, ha dicho.

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