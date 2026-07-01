La ULL se harta de las chuletas electrónicas: la medida para poner fin a los que copian

La Universidad de La Laguna se harta de las chuletas electrónicas y ha decidido atajar de raíz el fraude en las aulas. El Consejo de Gobierno de la institución académica ha aprobado este miércoles, 1 de julio de 2026, un reglamento pionero que regula el uso de detectores de radiofrecuencia y campos magnéticos por parte del profesorado durante la vigilancia de todos los exámenes presenciales, ya sean orales o escritos.
La nueva normativa, que salió adelante con 23 votos a favor y siete abstenciones tras ser presentada por el vicerrector de Docencia, José Manuel García Fraga, busca frenar el uso de tecnologías de comunicación ocultas. El propósito de la Universidad de La Laguna es tajante: garantizar la igualdad de condiciones entre el alumnado y proteger la integridad académica en todos los campus de la Isla de Tenerife.
Uso preventivo: El uso de estos dispositivos tecnológicos en las aulas de la ULL tendrá un fin estrictamente preventivo y disuasorio para frenar a quienes intentan copiar con pinganillos, relojes inteligentes u otros sistemas inalámbricos. El reglamento prohíbe taxativamente realizar registros corporales o inspecciones físicas a los estudiantes. Los equipos adquiridos son pasivos, lo que significa que no emiten ondas, no inhiben señales ni vulneran la privacidad del estudiantado.
El protocolo en el aula: así se cazará a los que copian
El reglamento de la Universidad de La Laguna detalla un procedimiento específico y milimétrico para el profesorado ante cualquier sospecha de fraude electrónico en las aulas de Canarias:
- Aviso previo: Antes de comenzar el examen, el docente informará de la presencia de los detectores y aclarará que son inofensivos.
- Inspección discreta: Si el equipo detecta una señal sospechosa, el profesor se aproximará de forma discreta al pupitre del estudiante implicado para no interrumpir la prueba del resto de la clase.
- Cambio de sitio: De persistir la señal, se reubicará al alumno en otra zona del aula y se le pedirá que muestre los objetos que tiene a su alcance, respetando siempre su privacidad.
Si se confirma la posesión de un dispositivo de comunicación no autorizado, el docente retirará el examen de inmediato y reflejará los detalles en el acta de incidencias. La infracción está catalogada como falta grave, lo que derivará en la apertura de un expediente disciplinario tramitado por la Secretaría General. La Gerencia de la ULL licitará la compra de los dispositivos y el Vicerrectorado de Agenda Digital se encargará de homologarlos.
Más acuerdos: empleo público, autobares y calendario
Más allá de la ofensiva contra los dispositivos electrónicos para copiar, el Consejo de Gobierno aprobó otras medidas de calado para la comunidad universitaria. La gerenta, Lidia Pereira, anunció la convocatoria de un concurso oposición libre con 47 plazas de la escala administrativa (subgrupo C1) de Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). A esto se suman otras diez plazas para la escala de gestión (subgrupo A2).
Asimismo, el órgano dio el visto bueno a la creación de la Cátedra Institucional de Estudios sobre Violencia contra las Mujeres Jóvenes y autorizó la instalación provisional de autobares de restauración en las facultades de Derecho y Enfermería, afectadas actualmente por obras de reforma en sus cafeterías.
Finalmente, se fijó el 11 de septiembre de 2026 como festivo académico por la apertura oficial del curso 2026/2027, cuyas clases arrancarán de forma efectiva el 7 de septiembre.