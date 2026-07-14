Una gala salpicada por el humor y el estreno del galardón a jóvenes talentos

La Fundación DIARIO DE AVISOS entregó ayer los 41 Premios Nacionales de Gastronomía durante una gala celebrada en el Auditorio de El Sauzal y patrocinada por TuTrébol.
La gala, que volvió a consolidarse como un referente para la hostelería y la restauración, estuvo salpicada de dosis de buen humor a cargo del humorista Aarón Gómez, que se encargó de arrancar las risas del público con anécdotas personales y otras que aludieron a los premiados y presentes, y actuaciones humorísticas y musicales a cargo de Carlos Pedrós y Satomi Morimoto.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, fue el encargado de entregar el primer premio de la noche, el de mejor restaurante #Consume Canario a Cráter, recogido por Eduardo Domínguez. Este galardón está patrocinado por Volcanic Experience y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario.
El segundo premio, que reconoce la mejor labor de difusión de gastronomía, fue para Samanta Vallejo Nágera, quien lo recibió de manos del vicepresidente de Diario de Avisos, Alexis Amaya.
Acto seguido, le tocó el turno a Bodega Ferrera, premiada por la Mejor Labor en Vinos. El encargado de entregárselo a su propietaria, Carmen Ferrrera, fue el consejero delegado de Sector Primario y Bienestar Animal y presidente de la Fundación Tenerife Rural, Valentín González. Este premio está patrocinado por la Fundación Tenerife Rural/Casa del Vino de Tenerife.
El de mejor restaurante nacional fue para la Tasquería de Javi Estévez, quien lo recogió junto con su hija Vega de la mano del presidente de Quintercon, Manuel Paéz Quintero, mientras que Luna Zacharias fue premiada como mejor embajadora de la gastronomía canaria en el mundo, y recibió su galardón de la mano de José Ignacio Hernández, director general del grupo Jesuman.
Después de esta entrega, el presidente de los Premios de Gastronomía, José Luis Conde, se dirigió al público para recordar la transformación que ha sufrido la gastronomía en las últimas décadas y las posibilidades que ofrece. Conde fue también el responsable de entregar la distinción que lleva el nombre del creador de estos premios y subdirector del periódico, Manuel Iglesias y que este año recayó en Priscila y Carlos Gamonal.
El siguiente premiado en subir al escenario fue Sergio Alemán Suárez, encargado del obrador Ave Pastelería, dado que su responsable, Dana Joher, no pudo asistir. El galardón lo entregó Luis Díaz Dorta, director general de Cajasiete.
El premio al mejor restaurante internacional fue para El Líbano. Su propietario, Ali Mahmoud Mohsen, lo recibió de manos de Amid Achi.
Este año se inauguró una nueva categoría, la de Premios Jóvenes Talentos, patrocinado por Turismo de Tenerife, que en esta edición recayó en Rafael de León, chef del restaurante principal de El Cenador del JOIA El Mirador by Iberostar en Costa Adeje. Lope Afonso, vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, fue quien lo entregó.
El último premio de este año fue para el de Mejor Restaurante concedido a Brisa Marina, ubicado en Yaiza, Lanzarote y recogido por su propietario, Juan el Majorero, y el chef Germán Balanco, de la mano de Mariano Pérez, alcalde de El Sauzal.