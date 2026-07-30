La Policía desmantela un punto de venta de droga oculto en una asociación de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta activo de sustancias estupefacientes situado en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife. La operación, desarrollada en pleno corazón de la capital tinerfeña, se ha saldado con la detención de dos personas y la incautación de importantes cantidades de marihuana, hachís y cocaína que se distribuían bajo una fachada legal.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, el establecimiento operaba amparado en la aparente legalidad de una asociación privada. Los investigadores constataron que el local se encontraba en una zona de alta afluencia turística, lo que facilitaba un goteo incesante de compradores a lo largo de toda la jornada.
Un modus operandi bajo la cobertura asociativa
Este tipo de prácticas, en las que se utiliza el paraguas jurídico de una entidad privada para encubrir la venta al menudeo, representa uno de los principales retos para los cuerpos de seguridad en el Archipiélago. En los últimos años, las fuerzas policiales han intensificado la vigilancia sobre locales que simulan ser clubes sociales o asociaciones, pero que operan al margen de la normativa vigente.
Las pesquisas policiales comenzaron tras recibir diversas informaciones sobre el movimiento sospechoso en torno al establecimiento. Los agentes realizaron vigilancias discretas con las que pudieron comprobar cómo numerosos individuos accedían al recinto únicamente para adquirir sustancias ilegales, abandonando el lugar minutos después.
Entrada, registro y disposición judicial
Una vez recabados los indicios necesarios y con la preceptiva autorización judicial, los agentes irrumpieron en el local. La intervención contó con el apoyo operativo y la colaboración de efectivos de la unidad de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Durante el registro, los agentes localizaron las sustancias estupefacientes preparadas para su distribución y procedieron al arresto de los dos presuntos responsables. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente para responder por un delito contra la salud pública.
Colaboración ciudadana en las Islas
Con esta actuación queda clausurado un punto negro de venta de drogas en el centro de la Isla de Tenerife. La Policía Nacional recuerda que la lucha contra la delincuencia organizada cuenta con vías de comunicación directa para los residentes. Aquellos ciudadanos que tengan indicios o sospechas de actividades ilícitas similares en su entorno pueden ponerlo en conocimiento de las autoridades a través de la dirección de correo electrónico
antidroga@policía.es, garantizando la confidencialidad para proteger la seguridad en las Islas.