Huye de un control de la Guardia Civil en Tenerife y descubren 4,5 kilos de cocaína en su vehículo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en el puerto capitalino a una persona que ocultaba 4,5 kilos de cocaína en su vehículo.
La actuación se realizó cuando, en un punto de verificación fiscal realizado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria, los investigadores identificaron a un varón que conducía un turismo y que había levantado sospechas tras una breve entrevista.
El conductor manifestaba una actitud sospechosa y esquiva, además de un comportamiento agresivo y desafiante con los agentes. En ese momento, el sospechoso se identificó con una identidad falsa y huyó del lugar corriendo en el momento que detectó que los agentes iban a encontrar la droga oculta en el vehículo. Durante la huida, se enfrentó a las guardias civiles, intervinientes llegando a provocarles lesiones de carácter leve.
Tras la inspección del vehículo, se localizaron 4,5 kilos de cocaína, que hubiera alcanzado un valor de casi 280.000 euros. En ese momento los investigadores intervinieron la sustancia estupefaciente y detuvieron al conductor del vehículo.
Las investigaciones continúan para determinar la forma de distribución y destino final de la sustancia estupefaciente incautada.