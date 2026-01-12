Jesús Javier Plata, subdelegado del Gobierno Santa Cruz de Tenerife: “Es la mayor incautación de cocaína en la historia de Europa”

La Policía Nacional ha intervenido en aguas del entorno de Canarias 9.994 kilos de cocaína, cerca de 10 toneladas, en lo que constituye la mayor incautación de esta sustancia realizada en Europa.
La droga estaba distribuida en 294 fardos y la actuación se enmarca en una operación policial de carácter internacional, con participación de agentes de otros países.
Es la mayor incautación de cocaína en la historia de Europa. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, quien subrayó la profesionalidad y eficacia de la Policía Nacional y recalcó que la intervención se desarrolló conforme a los protocolos de actuación.
La operación se inició después de que una embarcación a la deriva activara a Salvamento Marítimo, lo que permitió activar el dispositivo. El balance se salda con 13 personas detenidas.
Intervención en alta mar y actuación precipitada
El jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, ha detallado que la incautación alcanzó 10 toneladas y calificó la actuación como un éxito en alta mar, un entorno definido como medio hostil para este tipo de intervenciones.
Según ha explicado , a bordo del buque viajaban dos ciudadanos serbios con funciones de garantía para asegurar que la mercancía llegara a su destino; uno de ellos iba armado.
Los investigadores tenían constancia de que varias lanchas se aproximaban a la zona, circunstancia que obligó a adelantar la actuación.
La tripulación estaba compuesta por 13 personas: 7 de nacionalidad india, 4 turca y 2 serbia. La cocaína se encontraba oculta entre sal y había más de 37 fardos preparados para una entrega inmediata, otro de los factores que motivaron la intervención.
Ruta, destino y meses de investigación
Morales indicó que la embarcación había zarpado de Turquía, navegó por Europa sin llegar a tocar Latinoamérica y tenía como destino final de nuevo Turquía.
La investigación se desarrolló durante varios meses y permitió determinar que la mercancía iba a ser distribuida en distintos grupos mediante pequeñas lanchas, que acudirían a recogerla a diferentes puntos.
La operación contó con coordinación internacional y se ejecutó cuando se confirmó el escenario operativo, evitando que la carga fuera fraccionada y trasladada a otras embarcaciones.