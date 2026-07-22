Víctor Moreno adelanta al CD Tenerife frente al Getafe CF (1-0)

El once inicial ideado por Álvaro Cervera fue el formado por Dani Martín en portería; David, Landázuri, Jorge More, Marc Mateu, en defensa; Juanjo Sánchez y Krdzalic en la medular; Víctor Moreno, Chapela y Noel ocuparon las bandas y la mediapunta; Pecar se convirtió en la referencia ofensiva blanquiazul.
De esta manera cuatro fichajes (More, Krdzalic, Víctor Moreno y Pecar) salieron de inicio a la primera prueba ‘seria’ de los blanquiazules.
Los primeros minutos del encuentro fueron lentos e insustanciales, pero el CD Tenerife poco a poco fue carburando. Las bandas empezaron a hacerse notar y eso provocó que surgieran las primeras aproximaciones con algo de peligro de los locales, con Chapela y Víctor Moreno como protagonistas. No obstante causaron grata impresión Krdzalic y Pecar, quienes se esmeraban por aparecer en todas las acciones de peligro de los blanquiazules.
A la media hora de juego, Juanjo Sánchez tuvo que pedir el cambio por alguna molestia física. Le relevó Jesús Álvarez con el ’16’ en la espalda. El ’16’ de Don Aitor Sanz. Palabras mayores.
Poco después, en el 36, un centro de Marc Mateu desde la izquierda y aparentemente sin mucho peligro, llegó a las botas de Víctor Moreno, quien remató para batir a Diego Ferrer por primera vez en la tarde. Así se estrenaba el extremo granadino con la camiseta blanquiazul.
La respuesta madrileña llegó muy poco después, aunque se quedó en un susto. Risco remató al fondo de la meta tinerfeña, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Fue lo último destacado de una primera mitad en la que el Tenerife dejó mejores sensaciones que el ‘EuroGeta‘.