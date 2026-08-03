Choque entre un coche y una moto en la TF-1: un hombre trasladado al hospital

Un motorista de 37 años ha resultado herido la tarde de este lunes, 3 de agosto, tras sufrir una colisión con un turismo mientras circulaba por la autopista del Sur (TF-1), a su paso por el municipio de Arona.
El accidente de tráfico obligó a la intervención de los servicios de emergencia en un tramo de alta densidad circulatoria.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta del incidente se recibió a las 16:17 horas. La colisión entre ambos vehículos se produjo en sentido Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la vía que discurre entre el enlace de Los Cristianos y Guaza.
Hasta el lugar del siniestro se desplazó de inmediato una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió al herido, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y procedió a su posterior traslado e ingreso en el Hospital del Sur.
Por su parte, efectivos de la Guardia Civil acudieron al punto de la TF-1 para regular el tráfico y evitar retenciones mayores en la arteria insular, al tiempo que instruyeron el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la colisión.