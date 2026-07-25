Tragedia en la TF-1: fallece un hombre al salirse de la vía con su moto

Un hombre de 62 años ha fallecido este sábado tras sufrir una salida de vía con su motocicleta en la autopista TF-1, dentro del municipio de Adeje, en Tenerife. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 78 en dirección norte, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso ocurrió sobre las 14:23 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió el aviso de que un motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria sobre la calzada tras perder el control de su vehículo.
Reanimación in extremis
Antes de la llegada de los servicios sanitarios, un bombero fuera de servicio que circulaba por la zona prestó los primeros auxilios e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, siguiendo las indicaciones prestadas por vía telefónica por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del SUC —una de soporte vital básico y otra medicalizada—. A su llegada, el personal sanitario continuó con técnicas avanzadas de reanimación. Sin embargo, debido a la gravedad de los múltiples traumatismos causados por el impacto, los facultativos no pudieron revertir la parada y solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado.
Agentes de la Guardia Civil acudieron hasta el punto del accidente para regular la circulación, que sufrió retenciones en sentido norte, e instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la salida de vía.
Por su parte, los operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife procedieron a la señalización del tramo afectado y a la posterior limpieza y despeje de la calzada.