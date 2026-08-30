Accidente en la TF-1: hay tres heridos

Tres personas han resultado heridas este domingo tras un accidente de tráfico en la TF-1, a la altura del punto kilométrico 69, en el municipio de Arona, Tenerife. El siniestro, en el que estuvieron implicados dos turismos y una motocicleta, se produjo sobre las 06:35 horas.
El CECOES 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y personal del Servicio de Conservación de Carreteras.
Un hombre trasladado al hospital
Entre los afectados se encuentra un hombre que sufrió una fractura en una extremidad inferior de carácter moderado, según la valoración inicial realizada por los sanitarios. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Otro hombre presentó cervicalgia de carácter leve, mientras que una mujer sufrió lesiones de carácter leve. Ambos fueron valorados y asistidos en el lugar del accidente, según la información facilitada por el SUC.
El Servicio de Urgencias Canario desplazó hasta el punto del siniestro una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los afectados.
Intervención de los bomberos y la Guardia Civil
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron la zona y colaboraron con los recursos sanitarios desplegados en el lugar del accidente.
La Guardia Civil también acudió al punto del siniestro y se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras colaboró con el dispositivo de emergencia y realizó las labores de limpieza de la vía.