Un hombre de 75 años ha resultado herido de carácter grave este sábado tras precipitarse con su vehículo por un barranco en Lomo de Oliva, en Arico, Tenerife. El accidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El afectado tuvo que ser rescatado del barranco por efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y trasladado hasta el lugar donde se encontraban los equipos sanitarios.
Trasladado al hospital
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico para atender al herido.
Los sanitarios valoraron y asistieron al hombre, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Bomberos rescataron al afectado del barranco
El Consorcio de Bomberos de Tenerife activó los recursos necesarios para localizar el punto del accidente y acceder hasta el vehículo. Los efectivos rescataron al hombre del barranco y lo trasladaron hasta el lugar donde esperaba el personal sanitario para recibir asistencia.
En el dispositivo también participaron la Guardia Civil y la Policía Local, cuyos agentes instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con el operativo de emergencia.