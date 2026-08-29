Una caída de caballo deja herido a un joven en Tenerife

Un hombre de 24 años ha resultado herido de carácter moderado este sábado tras sufrir una caída mientras montaba a caballo en el Camino El Baden, en el municipio de Güímar, Tenerife.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 12:56 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, en el momento en que fue atendido por los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Trasladado al hospital
El SUC movilizó una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada hasta el lugar del accidente. Una vez allí, el personal sanitario valoró y asistió al herido.
Posteriormente, el hombre fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
La Policía Local también intervino en el dispositivo y sus agentes se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.