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Atropellan a una mujer en Adeje

La víctima sufrió policontusiones de carácter moderado y fue trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur
Imagen de recurso de la calle Gran Bretaña, en el término municipal de Adeje. | Google Maps
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Una mujer resultó herida de carácter moderado este viernes por la noche tras sufrir un atropello en la calle Gran Bretaña, en el municipio de Adeje. El accidente se produjo sobre las 22.09 horas del 28 de agosto, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, el CECOES 112 activó los recursos necesarios para atender a la afectada. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local.

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur

El personal sanitario del SUC atendió a la mujer en el lugar del accidente. La afectada, cuya edad no fue facilitada, presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

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Tras recibir asistencia médica, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur para continuar con la atención sanitaria.

La Policía Local de Adeje también intervino en el incidente y se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.

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