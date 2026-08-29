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Trágico accidente en Canarias: un motorista fallece tras chocar contra una pared

El personal sanitario tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de 38 años
Imagen de recurso de la calle Archipiélago Canario, en San Bartolomé de Tirajana. | Google Maps
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Un motorista de 38 años falleció pasadas las 00.00 horas de este sábado al chocar contra una pared en la Calle Archipiélago Canario del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar aunque una vez allí el personal sanitario tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

Por su parte, agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

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