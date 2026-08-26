El 112 actualiza la información sobre el accidente en la TF-5: un motorista acaba en el hospital

Un motorista de 29 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de La Matanza de Acentejo, en Tenerife. El siniestro se produjo alrededor de las 15:21 horas y estuvieron implicados una motocicleta y un turismo.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó los recursos necesarios para atender el accidente.
Trasladado al Hospital Universitario de Canarias
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios asistieron al motorista, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras recibir atención en el lugar del accidente, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
La alerta movilizó también a efectivos de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el punto del siniestro para instruir el correspondiente atestado.
Por su parte, personal del Servicio de Carreteras colaboró con el dispositivo desplegado y realizó las labores de limpieza de la vía tras el accidente.