Colapso en la TF-1 por un accidente: las colas llegan hasta el Aeropuerto Tenerife Sur

Un accidente de tráfico registrado este viernes en la autopista del Sur (TF-1), a la altura de Guaza, dentro del municipio de Arona, está provocando importantes retenciones de tráfico en sentido sur.
Las colas de vehículos se extienden a lo largo de varios kilómetros y alcanzan la zona del Aeropuerto Tenerife Sur, según han confirmado las autoridades.
A pesar de las retenciones, el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias ha confirmado a la Televisión Canaria que no hay personas heridas como resultado del impacto.
En el lugar del suceso se encuentran desplegados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de emergencia para gestionar la circulación y proceder a la retirada de los vehículos implicados.
La causa principal de este atasco en la TF-1 es que el vehículo siniestrado ha quedado detenido ocupando uno de los carriles de la vía en dirección sur. La reducción de la capacidad de la calzada, en una arteria que soporta un elevado volumen diario de vehículos, ha provocado un colapso paulatino de la circulación.
Precaución en la TF-1
El incidente ha movilizado de inmediato a la Guardia Civil, que regula el paso de los coches mientras los recursos de emergencias coordinan la retirada del vehículo afectado para reabrir el carril bloqueado.
Se ruega a los conductores extrema precaución, mantener la distancia de seguridad y consultar el estado de la autopista TF-1 antes de iniciar su desplazamiento por el sur de Tenerife.
Se prevé que la normalidad en la vía se recupere progresivamente una vez quede despejada la calzada por completo.