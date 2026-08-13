Accidente en la TF-1: dos jóvenes heridos tras chocar una moto y un turismo en Güímar

Dos jóvenes han resultado heridos a primeras horas de la tarde de este jueves tras sufrir una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-1, a su paso por el municipio de Güímar, en dirección sur.
El accidente se produjo alrededor de las 14.34 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias recibió la alerta solicitando asistencia médica en la vía rápida.
Traslado a dos centros hospitalarios
Los dos ocupantes de la motocicleta resultaron afectados como consecuencia del impacto. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar dos ambulancias, una sanitarizada y otra de soporte vital básico, para prestar la primera atención médica.
El conductor del vehículo de dos ruedas, un varón de 25 años, sufrió traumatismos en los miembros inferiores de carácter moderado. Tras ser estabilizado por los recursos sanitarios, la ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Por su parte, la acompañante, una mujer de 20 años, presentó lesiones de la misma consideración en las piernas. La ambulancia sanitarizada del SUC la evacuó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en la capital tinerfeña.
Retenciones en la TF-1 y actuación policial
Efectivos de la Guardia Civil acudieron con rapidez al tramo afectado en la autopista del sur de la Isla para regular la circulación, instruir el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro.
Asimismo, personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervino en la zona para realizar labores de limpieza en la calzada,