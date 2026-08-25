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Adrián del Castillo renuncia a la concejalía de Cultura de La Laguna por motivos profesionales

Dailos González asumirá el área y la presidencia del Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Adrián del Castillo renuncia a la concejalía de Cultura de La Laguna por motivos profesionales
El hasta ahora concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo
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El hasta ahora concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, ha presentado este martes su renuncia al acta por motivos profesionales, según ha informado el Ayuntamiento.

El área pasará a ser asumida por el actual concejal de Fiestas, Dailos González, que incorporará Cultura a sus actuales responsabilidades y asumirá también la presidencia del Organismo Autónomo de Actividades Musicales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha mostrado su confianza en Dailos González para asumir la nueva responsabilidad y continuar al frente del área de Cultura. Ha destacado la capacidad de gestión que el concejal “ha venido demostrando al frente del área de Fiestas” y ha señalado su confianza en que continúe trabajando en la misma línea.

El alcalde agradece la labor de Adrián del Castillo

Tras conocer la renuncia, Luis Yeray Gutiérrez ha agradecido a Adrián del Castillo su trabajo durante su etapa al frente de Cultura. El alcalde ha destacado “su dedicación y esfuerzo al frente de un departamento prioritario para este grupo de Gobierno y para este municipio”.

La renuncia se produce por motivos profesionales, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

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