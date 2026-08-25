Adrián del Castillo renuncia a la concejalía de Cultura de La Laguna por motivos profesionales

El hasta ahora concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, ha presentado este martes su renuncia al acta por motivos profesionales, según ha informado el Ayuntamiento.
El área pasará a ser asumida por el actual concejal de Fiestas, Dailos González, que incorporará Cultura a sus actuales responsabilidades y asumirá también la presidencia del Organismo Autónomo de Actividades Musicales.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha mostrado su confianza en Dailos González para asumir la nueva responsabilidad y continuar al frente del área de Cultura. Ha destacado la capacidad de gestión que el concejal “ha venido demostrando al frente del área de Fiestas” y ha señalado su confianza en que continúe trabajando en la misma línea.
El alcalde agradece la labor de Adrián del Castillo
Tras conocer la renuncia, Luis Yeray Gutiérrez ha agradecido a Adrián del Castillo su trabajo durante su etapa al frente de Cultura. El alcalde ha destacado “su dedicación y esfuerzo al frente de un departamento prioritario para este grupo de Gobierno y para este municipio”.
La renuncia se produce por motivos profesionales, según la información facilitada por el Ayuntamiento.