La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias este domingo: vuelven las lluvias

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos que evolucionarán a cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles en medianías del norte, en especial en el noreste durante la primera mitad del día, y en medianías del sur por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un descenso en zonas altas y pocos cambios en el resto, y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste y será ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. En cumbres centrales, el viento será en general flojo de componente oeste.
Con predominio de la nubosidad al norte, donde serán probables las precipitaciones débiles en medianías de Gran Canaria, en especial durante la madrugada, mientras estará poco nuboso en el resto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un descenso en cumbres y pocos cambios en el resto y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Lanzarote y los 23 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.
El viento soplará del noreste y será ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.