Cambia el tiempo en Canarias: la Aemet prevé lluvias y una bajada de las temperaturas máximas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 21 de agosto, una jornada marcada por las lluvias débiles en algunas zonas de Canarias, los intervalos nubosos y el viento del norte y nordeste, que podrá dejar rachas localmente muy fuertes. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con hasta 31 grados en Santa Cruz de Tenerife.
La previsión oficial no contempla fenómenos meteorológicos significativos para este viernes en el Archipiélago. No obstante, el viento ganará protagonismo en varias zonas de las Islas y las precipitaciones podrán aparecer de forma ocasional.
En las capitales de provincia, la Aemet establece una mínima de 24 grados y una máxima de 27 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 24 y los 31 grados, según la predicción facilitada para la jornada.
Dónde puede llover este viernes en Canarias
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos durante la primera mitad del día y las últimas horas. La Aemet señala una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, con apertura de amplios claros durante la tarde.
La situación será diferente en el norte de las Islas de mayor relieve. En estas zonas predominarán los cielos nubosos y podrán registrarse lluvias débiles y ocasionales. Durante la tarde se abrirán algunos claros.
Para el resto del Archipiélago se esperan cielos poco nubosos. No obstante, podrán aparecer intervalos de nubes en zonas del interior de Tenerife y La Palma.
Por tanto, las precipitaciones previstas serán, en general, débiles y estarán concentradas principalmente en las vertientes norte y en determinados momentos de la jornada.
Viento fuerte en varias zonas de las Islas
El otro elemento destacado de la previsión será el viento. Soplará moderado del norte a nordeste, aunque con intervalos fuertes en determinados puntos.
La Aemet sitúa estos intervalos de mayor intensidad en el interior de Lanzarote, el sur de Jandía, en Fuerteventura, y en las vertientes sureste y noroeste de las Islas montañosas.
En estas últimas zonas existe además probabilidad de rachas localmente muy fuertes, según recoge la predicción oficial para este viernes.
En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios en términos generales. Las máximas podrían registrar un ligero descenso en medianías de las Islas de mayor relieve.