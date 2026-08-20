La Aemet confirma un giro en el tiempo en Canarias: estas son las islas donde lloverá

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes 21 de agosto un aumento de la nubosidad y el regreso de algunas lluvias débiles a Canarias, principalmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.
El cambio llegará después de varias jornadas marcadas por el calor en Canarias, sin embargo, la evolución será mucho más tranquila. La predicción de la Aemet apunta a cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles y ocasionales, aunque durante la tarde podrán abrirse algunos claros.
Lluvias en Canarias este viernes
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos durante la primera mitad del día y nuevamente a últimas horas. No se descarta alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, mientras que por la tarde los cielos tenderán a quedar poco nubosos.
En las islas de mayor relieve, el ambiente será más húmedo en las vertientes septentrionales. Allí se concentrará la mayor cantidad de nubes y la posibilidad de precipitaciones.
En el resto de Canarias predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán desarrollarse intervalos de nubes en algunas zonas interiores de Tenerife y La Palma.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, por lo que no se espera un descenso significativo de los termómetros con respecto a los últimos días. El régimen de alisios continuará siendo protagonista.
Un fin de semana con nubes en el norte
La situación podría prolongarse durante el inicio del fin de semana. Para el sábado se espera que las vertientes norte de las islas continúen acumulando abundante nubosidad, con posibilidad de algunas precipitaciones en el norte de las islas más montañosas.
El escenario canario contrastará nuevamente con el de la Península. Allí, un frente asociado a una borrasca atlántica podría dejar durante el sábado precipitaciones más abundantes, especialmente en el norte y noreste, donde podrían registrarse tormentas.
Canarias quedará al margen de los fenómenos más adversos, manteniendo un patrón mucho más propio del régimen de alisios: nubes y alguna lluvia débil al norte y cielos más despejados en las vertientes sur.
Mientras tanto, la Aemet no apunta por el momento a fenómenos meteorológicos significativos en el Archipiélago durante la jornada del viernes.