La Aemet prevé una nueva subida de temperaturas en Canarias este miércoles: podrían superarse los 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 19 de agosto, una jornada marcada por los intervalos nubosos en buena parte de Canarias, con temperaturas en ligero descenso y máximas que alcanzarán los 31 grados en Tenerife. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos en las Islas.
La predicción señala diferencias según las Islas. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, mientras que en el norte de las Islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos. En el resto de vertientes, el ambiente será poco nuboso o despejado.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, después de las jornadas de calor registradas durante las últimas semanas. En las dos capitales canarias, la Aemet sitúa la máxima en 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, con una mínima de 22, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 24 y los 27 grados.
Viento fuerte en las cumbres de Tenerife
El viento será otro de los elementos destacados de la jornada, aunque la Aemet no contempla fenómenos significativos para el Archipiélago.
En la provincia oriental soplará viento del norte flojo a moderado, mientras que en la occidental predominará el nordeste con una intensidad similar. La principal excepción estará en las cumbres centrales de Tenerife, donde se espera viento fuerte del suroeste, que irá girando hacia el oeste a lo largo del día.
La combinación de nubes y claros dejará así una jornada con condiciones diferentes dependiendo de la orientación y altitud. Las zonas del norte de las Islas montañosas tendrán mayor presencia de nubosidad, frente a unos cielos más despejados en otras vertientes.