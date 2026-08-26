Hasta 30 grados en Canarias: la previsión de la Aemet para este miércoles

La previsión meteorológica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para este miércoles, 26 de agosto, indica que habrá intervalos en el norte, que serán más compactos durante la primera mitad y últimas horas del día.
Mientras, en el resto de zonas estará poco nuboso en general, salvo intervalos nubosos en el sur y oeste durante la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas y no se descarta alcanzar los 30°C en zonas del litoral sur de la isla y sureste del área metropolitana.
El viento soplará flojo a moderado del nordeste. En cumbres, entre moderado y fuerte de componente oeste de madrugada, sin descartar rachas muy fuertes a estas horas en cotas altas del Teide. Amainando a entre flojo y moderado de componente oeste durante el día. Brisas en costas del suroeste.
En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado salvo por intervalos en el norte durante la primera mitad del día y últimas horas, e intervalos nubosos en el sur de la isla durante la madrugada.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura también habrá cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día, siendo más compactos en la mitad norte de la isla, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y no se descarta alcanzar localmente los 30°C en zonas bajas del sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 27ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste. En cumbres, viento entre flojo y moderado del oeste rolando a norte durante el día. Brisas en costas del suroeste.