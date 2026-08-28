La Aemet anuncia cambios en el tiempo: lluvias y rachas muy fuertes en Canarias

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá un predominio de los cielos nubosos por la mañana en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo probables en medianías del nordeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Sin embargo, en el resto de zonas, los cielos permanecerán poco nuboso salvo intervalos de madrugada y por la tarde.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios o algún ligero descenso, salvo ligeros ascensos en las máximas de cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, siendo fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste con probables rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En cumbres centrales, soplará flojo del suroeste. En costa del oeste, por su parte, predominarán las brisas.
en el norte de Gran Canaria habrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías; mientras que en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos tendiendo a partir de mediodía a poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas irán de ligero a moderado descenso, más significativo en medianías y zonas altas, y sin apenas cambios en litorales norte y este. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del noreste, soplando fuerte en vertientes sudeste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costa suroeste.