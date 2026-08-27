El tiempo cambia en Canarias: las zonas donde lloverá este fin de semana, según la Aemet

Canarias afrontará el último fin de semana de agosto con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más probables en medianías y durante las primeras horas del viernes.
El tiempo también estará marcado por el viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada y tendrá intervalos fuertes en algunas vertientes de las Islas montañosas. La Aemet no descarta además rachas localmente muy fuertes durante la tarde del viernes.
Viernes 28
La jornada del 28 de agosto comenzará con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. En estas zonas no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías y durante la mañana.
En el resto del Archipiélago habrá intervalos nubosos que tenderán a dejar paso a cielos poco nubosos a partir del mediodía.
Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios o experimentarán un ligero descenso.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas. Además, la Aemet contempla la posibilidad de rachas localmente muy fuertes durante la tarde, especialmente en las vertientes sudeste y oeste.
Sábado 29
El 29 de agosto continuará el predominio de los intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con cielos más nubosos durante las primeras y últimas horas del día.
La probabilidad de precipitaciones será menor. La Aemet solo contempla lluvias débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma, mientras que en el resto de las Islas predominarán los cielos poco nubosos.
En Gran Canaria, sin embargo, el viento volverá a ser protagonista. Se esperan rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste durante la tarde.
Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios. Las máximas subirán ligeramente en medianías y de forma moderada en zonas altas, mientras que permanecerán estables en las costas.
Domingo 30
El domingo 30 de agosto mantendrá una situación similar, con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.
Existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma y Tenerife. En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos durante la noche en Lanzarote y Fuerteventura. También se esperan intervalos nubosos de evolución sobre Tenerife.
Las temperaturas tendrán pocos cambios y el viento continuará soplando del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.
En las cumbres habrá viento flojo y variable, aunque en las cumbres centrales de Tenerife soplará del suroeste, de moderado a fuerte.