Cervera: “Esta temporada es clave, hay que mantenerse sí o sí y luego pensar en metas mayores”

Llega la semana de la competición y Álvaro Cervera ya está en su salsa. Las balas de fogueo se cambian por el fuego real aunque el técnico todavía no tenga a todos los francotiradores que desea en su plantilla. El entrenador blanquiazul sabe que este año es clave para el futuro del club y no elude la responsabilidad de ser el líder de un equipo al que quiere dotar de sus indudables señas de identidad.
-En líneas generales el equipo ha gustado en esta pretemporada. ¿Piensa usted lo mismo?
“Las pretemporadas son lo que son, realmente no tiene nada que ver con lo que luego te vas a encontrar en la liga con puntos de por medio. Los equipos rara vez salen con un equipo titular, se hacen muchos cambios, pasan muchas cosas y la nuestra ha tenido cosas buenas, se ha visto más o menos a lo que puede y a lo que va a jugar el equipo y ha habido cosas menos buenas como la situación de que nos hagan gol en casi todos los partidos. Eso no es bueno para nosotros porque a lo mejor no seremos un equipo de muchos goles. Este año, más que nunca, por el cambio de categoría y con la incorporación de muchos jugadores nuevos que no conocen la liga pues estamos un poco a la expectativa de lo que será la competición”.
-¿Cómo son estos últimos días para el entrenador en esta semana antes del comienzo de la temporada oficial?
“Estos días hay muchas cosas, al menos en mi forma de trabajar, que se quedan para la última semana porque están dirigidas al partido, al rival, a las cosas que hace el rival y a las cosas que hay que hacer para ese partido. En la pretemporada no te fijas en el rival, planteas cosas que quieres que haga el equipo y cosas que van sumando. Ahora va todo enfocado a este partido, mirando cosas que puedas saber del rival, algo que a principios de temporada es complicado porque los equipos no ponen equipos titulares ni dan muchas pistas. El trabajo va enfocado hacia ese partido y hasta ahora el trabajo estaba dirigido a llegar en buenas condiciones a la liga”.
-Con tantos jugadores nuevos y que no conocen la categoría como hay en esta campaña, la pretemporada ha debido de ser muy exigente…
“Esa es la mayor incógnita que tenemos. Hemos cambiado de categoría y no sabemos el nivel de exigencia que nos vamos a encontrar y sí, hay muchos jugadores que no conocen la liga española, no sólo la categoría, sino la competición en España y lo duro que es esto. El fútbol es igual en todos lados, pero el nivel de exigencia en España es diferente al de otras ligas”.
-Sobre todo en una competición tan larga como esta Liga Hypermotion…
“La Segunda División española de hace unos años para acá es una liga muy competitiva, muy larga. No se decide nada hasta el final tanto por arriba como por abajo, los de arriba suelen ser muy, muy buenos, los de abajo son equipos que podrían estar a mitad de tabla o han estado a mitad de tabla todo el año y al final se han metido abajo por sus circunstancias. Es una liga que se hace muy larga y es muy complicada. Yo se lo hago ver, de palabra, a los jugadores y muchos de ellos conocen poco la liga y se van a llevar una sorpresa. Espero que sea una sorpresa agradable porque el nivel es de ligas de primera de donde han venido ellos”.
-Para mucha gente la sensación que hay es que esta puede ser la temporada más importante, junto a la del curso pasado, de la historia reciente del CD Tenerife ¿Está de acuerdo?
“Sí, es crucial. Hace dos años el club cayó en una situación muy complicada que ha sabido revertirla enseguida, pero que muchas veces se enquista y pasas de ser un club grande como has sido siempre a una entidad menor, sin saber por qué. Este año hay que mantener la categoría, sí o sí, asentarse, para luego pensar en cosas mejores. Sabemos que este año vamos a sufrir pero es fundamental, para todos, para el tema de que quieran venir jugadores, que lo habíamos perdido, para todo, es clave para que el club se mantenga en buena situación y se pueda pensar en cosas mejores”.
-Para usted será importante haber encontrado esa confianza tanto institucional como social desde el primer momento en que regresó a la Isla…
“Es verdad que vine en una situación muy complicada. La afición lo entendió como nunca, como no se había visto jamás, con un descenso, lo supo entender, apoyó al equipo y lo siguió haciendo el año pasado y sí es verdad que a mí, tanto el club como la gente, me dieron un voto de confianza. Yo creo que cumplí y ahora, el fútbol sabemos que para los entrenadores es ganar, la palabra perder no existe porque dejamos de trabajar. Yo me siento respaldado tanto por el club como por la gente, sé que tengo credibilidad, pero esto luego hay que apuntalarlo con resultados porque ya sabemos cómo es esto. La confianza se pierde y es normal cuando la gente no ve los resultados que quiere. Es la labor del entrenador y la tomamos como viene. Tengo confianza en el trabajo que hacemos y creo que este año va a ser bueno”.
-¿Qué Tenerife se podrá ver en este inicio liguero sabiendo que todavía faltan aspectos y elementos que no llegarán para esta primera jornada?
“A ver si lo puedo explicar fácil para cuando la gente lea, que lo entienda. Nosotros el año pasado íbamos a todos los campos sabiendo que éramos mejores que el rival y demostrando que éramos mejor que el rival. Lo conseguimos en la mayoría de los partidos. Ahora tenemos que salir a hacer que el rival sea peor que nosotros. Es así. El año pasado éramos mejores, lo demostrábamos y ganábamos, ahora los rivales normalmente son buenos equipos, que vienen de Segunda y algunos de Primera. Pues tenemos que conseguir ser mejor que ellos de otra manera, a lo mejor, consiguiendo que ellos parezcan peores que nosotros. Se puede mirar como se quiera, pero la realidad es esa. Ahora ya no vamos a ser mejores que todos los equipos, pero tenemos que conseguir poder ganarles de cualquier manera, a veces no siendo mejores pero siendo menos malos que ellos. Es un poco la visión que tengo”.
-Siendo entonces un Tenerife pragmático…
“Sí, un Tenerife que sepa a lo que juega, que eso es labor mía y creo que eso lo vamos a conseguir. Que sea un equipo incómodo para los contrarios y que los goles que meta le sirvan para puntuar y no que los goles sirvan para reducir marcadores en contra. Intentaremos que sea un equipo de recibir pocos goles, a lo mejor tendremos que defender de una manera diferente, no ser tan atrevidos yendo tan arriba, no hacerlo como estos últimos años donde hemos defendido como jugadores, ahora hay que defender como equipo. Todas estas cosas van haciendo un equipo mejor y a la larga, sin ser tan vistoso, te da resultado”.
-Hay mucho jugador nuevo pero también un bloque sólido de futbolistas que conocen el club, la Isla y la categoría. ¿La idea pasa porque este núcleo sea el que tutorice, en cierto modo, a todos los nuevos para aprovechar y encauzar el talento que tienen?
“Todos los jugadores que han venido han venido por algo. Con el seguimiento que se les ha hecho, si han acabado aquí es porque se les ha visto algo que ahora tienen que demostrar en el Tenerife. Tienen que poner sus virtudes en juego aquí, en la segunda división española y luego tenemos una base del año pasado que conoce lo que hay. Algunos van a debutar en la categoría y otros han jugado ya. Tenemos un poco de todo y, a lo mejor, al principio, nos llevamos una sorpresa por la dureza para poder ganar en esta competición, pero que yo creo que nos va a venir bien para ver que esto no va a ser como el año pasado, que ganábamos casi donde queríamos. Ahora vamos a ganar donde podamos y con mucho esfuerzo”.
-Esta temporada pierde sobre el campo a Aitor Sanz, pero lo gana al lado suyo, en el banquillo…
“Es una pena de que no esté en el campo. Para todos los entrenadores que lo hemos tenido, Aitor Sanz es un seguro de vida. Es verdad que ya tenía cierta edad y que teníamos dudas sobre el rendimiento durante una temporada entera, pero ahora lo tengo en el despacho por las mañanas y en el banquillo los domingos y sigue siendo igual de intenso que era sobre el campo y está aportando ideas. Acaba de dejar el fútbol pero conoce a los jugadores, lo escuchan, también le dicen cosas a él para que nos las transmita a nosotros. Hace una labor muy buena que a mí me ayuda y espero que le ayude a él también para este nuevo camino. Es interesante porque normalmente tienes a gente muy válida al lado, que los tengo, pero no son jugadores que acaban de estar en competición. Ahora es una cosa muy distinta para mí pero nos apoyamos en él para muchas cosas, le comento mucho y es algo muy importante para nosotros”.