El CD Tenerife abre el 2027 visitando a la UD Las Palmas: calendario con los 42 partidos de los blanquiazules

El CD Tenerife retornó a la categoría de plata del fútbol español tras pasar de puntillas por el infierno de la Primera Federación. Un conjunto isleño que dominó de cabo a rabo la categoría de bronce, proclamándose campeón y logrando el ascenso directo al fútbol profesional.
Las fechas más señaladas
Tras el sorteo del calendario efectuado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas el pasado mes de junio, los aficionados blanquiazules marcaron en rojo las dos fechas que los medirá contra el eterno rival, la UD Las Palmas: 3 de enero 2027 y 28 de marzo 2027. Además, el Tenerife debutará en el vetusto Ipurua frente a la SD Éibar, abre el fuego como local contra el aspirante Almería, y echa el candado a la competición en la jornada 42 en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Celta Fortuna. El filial del RC Celta acompañó al representativo en el ascenso, ambos militaron en el grupo primero de Primera RFEF, tras superar el play-off contra la Ponferradina. Los blanquiazules se medirán antes del parón navideño (20-12-26) al recién descendido Real Oviedo, en el recinto capitalino de la calle San Sebastián.
Los derbis
El primer enfrentamiento frente a la UD Las Palmas llegará tras el parón navideño. Será el 3 de enero de 2027, correspondiente a la jornada 20, en el Estadio de Gran Canaria. El duelo de vuelta se disputará en el Heliodoro Rodríguez López el 28 de marzo de 2027, en la jornada 32, en un encuentro que podría resultar decisivo en la recta final del campeonato. Vuelven los derbis canarios, tres temporadas más tarde, tras el ascenso y descenso del equipo amarillo de LaLiga EA Sports, y el descenso blanquiazul al pozo de la Primera Federación.
Hay ganas de derbi en ambas aficiones, con una UD Las Palmas más experimentada en la categoría, tras quedarse con la miel en los labios el curso pasado al caer en el playoff ante el Málaga CF, equipo que lograría ascender a Primera División después de apear al Almería en la final.
De todos modos pese al favoritismo amarillo, los derbis no conocen de favoritos y son impredecibles. Lo que si es seguro es que ambas aficiones se desplazarán en gran número a los respectivos estadios canarios.
Resto del calendario
El conjunto blanquiazul afrontará un exigente estreno a domicilio antes de recibir en el Heliodoro Rodríguez López con su afición una semana después.
El debut liguero llegará el 16 de agosto, cuando el equipo tinerfeñista visite a la SD Eibar en Ipurua. Siete días después, el 23 de agosto, llegará el estreno en casa con la visita de la UD Almería, uno de los clubes llamados a pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol patrio.
Tras medirse al Eibar y al Almería, el Tenerife recibirá al Sporting de Gijón de Álex Corredera antes de visitar al filial de la Real Sociedad y encadenar compromisos frente al Leganés de Juan Soriano, el Castellón de Alberto Jiménez y el Cádiz del tinerfeño Joaquín González, un tramo que pondrá a prueba al recién ascendido desde las primeras jornadas.
El desenlace de la competición también presenta un calendario de máxima exigencia. En las últimas tres jornadas, el Tenerife recibirá al Real Valladolid, visitará al Cádiz y pondrá el broche a la temporada regular el 6 de junio, nuevamente en el Heliodoro, frente al RC Celta Fortuna, un partido que podría tener mucho en juego dependiendo de la clasificación.
La primera eliminatoria del playoff de ascenso se jugará 9-10 de junio (ida) y 12-13 de junio (vuelta), mientras que las finales del playoff de ascenso se disputarán el 16 de junio (ida) y el 20 de junio (vuelta).
Ahora comienza el trabajo para recorrerlo con el objetivo de consolidarse en la categoría y volver a ilusionar a una afición que ya ha marcado dos días en el calendario: 3 de enero y 28 de marzo, las fechas en las que el fútbol canario volverá a detenerse para vivir un nuevo derbi.
Los 42 partidos del CD Tenerife:
- 16/08/2026 SD Éibar – CD Tenerife
- 23/08/2026 CD Tenerife – Almería
- 28/08/2026 CD Tenerife – Sporting
- 05/09/2026 Real Sociedad B – CD Tenerife
- 13/09/2026 CD Tenerife – Leganés
- 20/09/2026 Castellón – CD Tenerife
- 27/09/2026 CD Tenerife – Cádiz
- 04/10/2026 Córdoba – CD Tenerife
- 11/10/2026 CD Tenerife – Girona
- 18/10/2026 Celta B – CD Tenerife
- 25/10/2026 Sabadell – CD Tenerife
- 01/11/2026 CD Tenerife – Andorra
- 08/11/2026 Granada – CD Tenerife
- 15/11/2026 CD Tenerife – Ceuta
- 22/11/2026 CD Tenerife – Mallorca
- 29/11/2026 Albacete – CD Tenerife
- 06/12/2026 CD Tenerife – Eldense
- 13/12/2026 Valladolid – CD Tenerife
- 20/12/2026 CD Tenerife – Real Oviedo
- 03/01/2027 UD Las Palmas – CD Tenerife
- 10/01/2027 CD Tenerife – Burgos
- 17/01/2027 Andorra – CD Tenerife
- 24/01/2027 CD Tenerife – Éibar
- 31/01/2027 Ceuta – CD Tenerife
- 07/02/2027 CD Tenerife – Granada
- 14/02/2027 Eldense – CD Tenerife
- 21/02/2027 CD Tenerife – Albacete
- 28/02/2027 Real Oviedo – CD Tenerife
- 07/03/2027 Leganés – CD Tenerife
- 14/03/2027 CD Tenerife – Sabadell
- 21/03/2027 Burgos – CD Tenerife
- 28/03/2027 CD Tenerife – UD Las Palmas
- 04/04/2027 Sporting – CD Tenerife
- 11/04/2027 Almería – CD Tenerife
- 18/04/2027 CD Tenerife – Real Sociedad B
- 25/04/2027 Girona – CD Tenerife
- 02/05/2027 CD Tenerife – Castellón
- 09/05/2027 CD Tenerife – Córdoba
- 16/05/2027 Mallorca – CD Tenerife
- 23/05/2027 CD Tenerife – Valladolid
- 30/05/2027 Cádiz – CD Tenerife
- 06/06/2027 CD Tenerife – Celta B