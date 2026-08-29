Santa Cruz acomete el asfaltado de 410 metros de la avenida de Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz acometerá, a partir de este fin de semana, la renovación del pavimento de un tramo de 410 metros de la avenida Francisco La Roche (Avenida de Anaga), una de las principales arterias de la capital y una vía estratégica para el tráfico y el transporte público. La actuación, con un presupuesto de 526.000 euros, será ejecutada por la UTE Firmes Santa Cruz, adjudicataria del Lote 3 del Acuerdo Marco municipal para la ejecución de obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes.
Los trabajos comenzarán el domingo 30 de agosto, a las 20.00 horas, y está previsto que finalicen el miércoles 2 de septiembre, a las 06.00 horas. La actuación se concentrará en tres noches, entre las 20.00 y las 06.00 horas, para minimizar las afecciones al tráfico en esta vía de elevada intensidad circulatoria.
Concretamente, las obras se dividirán en tres fases: la primera, de unos 150 metros, se ejecutará la noche del 30 al 31 de agosto desde la calle República de Honduras; la segunda, de otros 150 metros, durante la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre; y la tercera, de aproximadamente 110 metros, en la noche del 1 al 2 de septiembre, en el tramo próximo al enlace con el túnel de la Vía Litoral.
Durante la ejecución de los trabajos será necesario establecer cortes y desvíos de tráfico de forma coordinada con la Policía Local. Entre las principales afecciones previstas se encuentra el corte en la rotonda de la avenida San Sebastián y otro a la altura de la Rambla de Santa Cruz.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “además de renovar el firme, vamos a incorporar una solución técnica que permitirá mejorar la calidad y durabilidad del pavimento, al tiempo que se apuesta por materiales que contribuyen a reducir el ruido de rodadura”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que una de las principales características de esta nueva actuación “será la aplicación de una pavimentación sin juntas longitudinales, mediante el trabajo coordinado y simultáneo de cuatro extendedoras”, expuso Tarife.
Las máquinas trabajarán en paralelo y sincronizadas para cubrir el ancho completo de la calzada en un único pase, evitando la aparición de juntas entre los diferentes carriles. Según indicó esta técnica permitirá conseguir un pavimento más uniforme y duradero.