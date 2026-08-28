Santa Cruz de Tenerife reordena el tráfico en el entorno del Centro Comercial Meridiano: qué días y en qué horario

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima las actuaciones para la apertura de la rampa peatonal que se está llevando a cabo en las inmediaciones del Centro Comercial Meridiano para mejorar la movilidad y accesibilidad, que incluyen el asfaltado y pintado de la señalética en la calle Alcalde José Emilio García Gómez.
En coordinación con las áreas de Obras e Infraestructuras y Movilidad y Accesibilidad Universal, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico el próximo domingo día 30 y el lunes día 31, a partir de las 21:00 y hasta las 05:00, en la confluencia de dicha calle con la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Álvaro Rodríguez López con el fin de que se puedan llevar a cabo las intervenciones pendientes.
El domingo se llevarán a cabo las actuaciones de fresado y asfaltado, mientras que en la noche del lunes se procederá a pintar la señalización vertical.
Durante dichas horas, el tráfico se desviará por la avenida Manuel Hermoso Rojas, y las calles Álvaro Rodríguez López, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Unión Artística del Cabo.