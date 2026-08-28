Santa Cruz anuncia cortes de tráfico en la avenida Francisco La Roche: todas las líneas de guagua afectadas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y del programa Impulso Urbano, llevará a cabo la renovación del pavimento de 410 metros de la avenida Francisco La Roche, una de las principales arterias de la capital y una vía de especial importancia para el tráfico y el transporte público. La actuación cuenta con un presupuesto de 526.000 euros y será ejecutada por la UTE Firmes Santa Cruz, adjudicataria del Lote 3 del Acuerdo Marco municipal para la ejecución de obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes.
Los trabajos comenzarán el domingo, 30 de agosto, a las 20:00 horas y está previsto que concluyan el miércoles, 2 de septiembre, a las 06:00 horas. La intervención se desarrollará fundamentalmente durante tres noches, entre las 20:00 y las 06:00 horas, con el objetivo de reducir al máximo la afectación sobre la circulación en una vía con una elevada intensidad de tráfico.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta actuación responde a la necesidad de seguir mejorando y manteniendo en las mejores condiciones las principales vías de nuestra ciudad, especialmente aquellas que soportan un elevado volumen de tráfico. Francisco La Roche es una arteria fundamental para Santa Cruz y hemos diseñado los trabajos para que se ejecuten de noche y con la menor afectación posible”.
Bermúdez añade que “además de renovar el firme, vamos a incorporar una solución técnica que permitirá mejorar la calidad y durabilidad del pavimento, al tiempo que se apuesta por materiales que contribuyen a reducir el ruido de rodadura. Es una actuación importante tanto para quienes utilizan esta vía diariamente como para el conjunto de la movilidad de la ciudad”.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que “la planificación de los trabajos se ha realizado teniendo muy presente la importancia de esta avenida para la movilidad de Santa Cruz. Por eso hemos optado por concentrar las labores durante la noche y dividir la actuación en fases, de manera que podamos avanzar con rapidez y reducir las molestias a conductores y usuarios del transporte público”.
“Una de las principales características de esta actuación será la aplicación de una pavimentación sin juntas longitudinales, mediante el trabajo coordinado y simultáneo de cuatro extendedoras”, añadió. Las máquinas trabajarán en paralelo y sincronizadas para cubrir el ancho completo de la calzada en un único pase, evitando la aparición de juntas entre los diferentes carriles.
Esta técnica permitirá conseguir un pavimento más uniforme, duradero y con un mayor confort de rodadura para los usuarios de la vía. Además, los carriles destinados a la circulación incorporarán una mezcla con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), una solución que contribuye a reducir el ruido generado por la rodadura de los vehículos y mejora el confort acústico del entorno.
La organización de los trabajos contempla que dos de las extendedoras se encarguen de las zonas de aparcamiento, mientras que las otras dos actuarán sobre los carriles de circulación, donde se aplicará la mezcla con NFU. Asimismo, los camiones estarán debidamente identificados en función del tipo de mezcla que transporten, lo que permitirá optimizar la coordinación de las operaciones.
El dispositivo de obra contará con cuatro responsables diferenciados: uno encargado de los trabajos de fresado, otro del asfaltado, un coordinador de las cuatro extendedoras y un responsable del control del flujo de camiones. Esta estructura permitirá mantener una ejecución coordinada durante las tres noches previstas.
La intervención se dividirá en tres fases. La primera, correspondiente a unos 150 metros, se desarrollará durante la noche del 30 al 31 de agosto y tendrá su inicio desde la calle República de Honduras. La segunda fase, también de unos 150 metros, se ejecutará durante la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, mientras que la tercera, de aproximadamente 110 metros, se realizará durante la noche del 1 al 2 de septiembre, en el tramo próximo al entronque con el túnel de la Vía Litoral.
Durante la ejecución de los trabajos será necesario establecer cortes y desvíos de tráfico de forma coordinada con la Policía Local. Entre las principales afecciones previstas se encuentra el corte en la rotonda de la avenida San Sebastián y otro a la altura de la Rambla de Santa Cruz.
Transporte público
La ejecución de las obras de asfaltado en la avenida Francisco La Roche conllevará la modificación del recorrido de las líneas de transporte urbano 909, 910, 916, 917, 921, 945, 946, 947 y 970 desde el próximo domingo, día 30, hasta el 4 de septiembre, en el tramo horario comprendido entre las 20:00 y las 06:00 horas.
En el caso de las líneas 910, 916, 917, 945, 946 y 970, los cambios afectarán al tramo entre el Intercambiador y Muelle Norte en ambos sentidos, de forma que las guaguas pasarán a circular por la avenida Tres de Mayo y la Rambla de Santa Cruz.
Por otro lado, la línea 909 modificará el recorrido en sentido hacia el Barrio de La Alegría, retomando el trayecto desde la calle La Marina hacia las calles Arquitecto Marrero Reglado, San Isidro, la Rambla de Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche, donde retomará la ruta habitual.
En sentido al Intercambiador, la línea se desplazará desde Muelle Norte hacia la Rambla de Santa Cruz y la avenida Tres de Mayo.
La línea 921 modificará la ruta desde Comandancia de Marina, girando por la Rambla de Santa Cruz y la avenida Tres de Mayo para retornar al Intercambiador.
Estos cambios irán unidos a la anulación de las paradas de Hacienda, Estación Marítima y las dos de Edificio Múltiples 1, planteándose como alternativa la del Intercambiador, avenida Anaga y Comandancia de Marina, respectivamente.