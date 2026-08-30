Un joven herido grave tras ser atropellado en la TF-1

Un hombre de 26 años está herido grave tras ser víctima este domingo de un atropello en la TF-1, a su paso por el municipio de Arona, Tenerife. El accidente ocurrió sobre las 07:26 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El afectado sufrió una fractura en una extremidad inferior de carácter grave y fue atendido en el lugar por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El SUC desplazó hasta el punto del atropello una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
La Guardia Civil investiga el atropello
La Guardia Civil acudió al lugar del accidente y se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras colaboró con el dispositivo desplegado y realizó las labores de limpieza de la vía.