‘Bienvenida’, de Anatael Pérez, gana el III Festival de Cine del Nordeste

El III Festival de Cine del Nordeste, celebrado del 25 de julio al 1 de agosto, culminó con 41 cortometrajes ideados, filmados y editados en solo una semana. La cita audiovisual del municipio de La Laguna ha vuelto a convertir los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo en platós cinematográficos. El jurado, integrado por Laura Álvarez, Silvia Criado y Enzo Álvarez, otorgó el máximo galardón al cortometraje Bienvenida, dirigido por Anatael Pérez, mientras que la proyección en la plaza de El Pico, en Tejina, sirvió para que Madre, de Elena Bellsabat, se alzase con el del público. El palmarés brindó otros premios y menciones especiales.
El certamen incluyó un laboratorio de interpretación de 20 horas lectivas impartido por el actor Fernando Cayo. La gala, conducida por los humoristas Víctor Hubara y Nacho Peña, llenó el Teatro Unión Tejina.
‘VEHÍCULO OFICIAL’
La noche arrancó con la actuación de la Agrupación Cultural San Sebastián y la proyección especial del corto Vehículo oficial, dirigido por Carlos Pedrós y Jairo Ramos, en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad de Tejina Atalaya. Además, las plataformas El Típico de Tenerife y Jurona Cultural entregaron los reconocimientos del juego de dinamización comercial celebrado en el marco del festival para incentivar las compras en establecimientos del barrio.