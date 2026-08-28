El BOE cambia las normas de seguridad de los juguetes: qué deben saber las familias

El BOE cambia desde este sábado, 29 de agosto, las normas de seguridad de los juguetes para adaptar la legislación española a una directiva europea sobre el uso del cobalto, una sustancia clasificada como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción en determinadas condiciones.
La modificación afecta al anexo II del Real Decreto 1205/2011 y establece los casos concretos en los que puede utilizarse cobalto en juguetes y componentes. La nueva regulación no supone una autorización general de esta sustancia, sino que permite únicamente determinados usos considerados seguros tras una evaluación científica.
El cambio procede de la Directiva (UE) 2026/192 de la Comisión Europea y debía aplicarse en los Estados miembros a partir del 29 de agosto de 2026. España incorpora ahora estas condiciones a su normativa sobre seguridad de los juguetes mediante la Orden PJC/903/2026, publicada este viernes en el BOE.
¿Qué cambia con el cobalto en los juguetes?
La nueva norma establece tres supuestos concretos en los que se permite la presencia de cobalto.
El primero afecta a los juguetes y componentes fabricados con acero inoxidable, cuando el cobalto aparece como impureza del níquel presente en ese material.
También se permite su utilización en componentes destinados a conducir la corriente eléctrica.
El tercer supuesto afecta a determinados imanes de neodimio utilizados en juguetes, pero únicamente cuando esos imanes no puedan ser tragados o inhalados por los menores.
Por tanto, la modificación no significa que los fabricantes puedan utilizar libremente cobalto en cualquier juguete.
¿Por qué se ha modificado la norma?
El cobalto metálico y algunas de sus sales están clasificados dentro de determinadas categorías de sustancias peligrosas. La normativa europea establece restricciones especialmente estrictas para las sustancias consideradas carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).
La Comisión Europea encargó una evaluación científica sobre la presencia de cobalto en distintos juguetes y materiales. El análisis estudió diferentes vías de exposición, entre ellas la inhalación, la ingestión y el contacto con la piel.
A partir de esa evaluación, la Unión Europea determinó que determinados usos podían considerarse seguros bajo condiciones concretas y modificó la normativa para recogerlos.
¿Qué ocurre con los juguetes que contienen cobalto?
La modificación no implica que los juguetes que contengan cobalto vayan a retirarse automáticamente del mercado.
La norma establece expresamente los usos autorizados y mantiene fuera de ellos aquellos para los que no se ha determinado un uso seguro.
Entre los casos analizados por la Comisión Europea se encuentran materiales utilizados en maquillaje infantil, pinturas, tintas, revestimientos, tizas, juguetes textiles, bolígrafos 3D y materiales para impresión 3D.
En varios de estos supuestos, la evaluación científica no permitió identificar un uso seguro del cobalto. En el caso de los materiales destinados a bolígrafos e impresoras 3D, el dictamen científico recomendó evitar materiales que contengan esta sustancia por la posible exposición por inhalación.
Los imanes de neodimio tienen una condición
Uno de los puntos concretos de la nueva regulación afecta a los imanes de neodimio.
Su utilización puede autorizarse cuando los imanes, el juguete o sus componentes no puedan ser tragados o inhalados. La normativa toma como referencia que no sean piezas pequeñas susceptibles de quedar al alcance de los menores por ingestión o inhalación.
La razón está relacionada con la exposición de los niños al cobalto y con los riesgos derivados de determinados componentes pequeños.
¿Cuándo entra en vigor el cambio?
La Orden PJC/903/2026 entra en vigor el 29 de agosto de 2026, un día después de su publicación en el BOE.
La norma adapta así la legislación española a la modificación aprobada previamente por la Comisión Europea y mantiene las restricciones sobre el uso de sustancias CMR en juguetes.
El objetivo declarado es garantizar un elevado nivel de protección de la salud de los menores y adaptar los requisitos técnicos españoles a la legislación europea vigente.