Retiran más de 3.600 juguetes en La Laguna en vísperas de Reyes por riesgos para los menores

La Policía Local de La Laguna ha retirado del mercado más de 3.600 juguetes en distintos establecimientos del municipio al detectar incumplimientos de las normas de seguridad establecidas por la Comunidad Europea y otros organismos oficiales.
Esta actuación se enmarca en la campaña ‘Juguete Seguro’, una iniciativa preventiva desarrollada durante el periodo navideño cuyo objetivo es la protección de los menores frente a productos que no cumplen los requisitos exigidos en materia de seguridad.
Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes han llevado a cabo inspecciones en numerosos locales repartidos por el municipio.
De forma previa, agentes de paisano recorrieron los establecimientos para detectar posibles irregularidades y definir las intervenciones posteriores.
El alcalde Luis Yeray Gutiérrez ha destacado el trabajo del operativo desplegado dentro de esta campaña, señalando que la actuación busca prevenir incidencias y garantizar que los artículos infantiles que se comercializan cuenten con las instrucciones y advertencias correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Badel Albelo, ha indicado que una de las principales preocupaciones del área es la presencia de productos que puedan suponer un riesgo para la salud de los menores, motivo por el que se ha insistido en la necesidad de que los comercios extremen las precauciones al adquirir estos artículos a los fabricantes.
Principales infracciones detectadas en los juguetes
Entre las irregularidades más frecuentes, la Policía Local ha detectado la ausencia del etiquetado obligatorio y de la marca CE (Conformidad Europea), que en algunos casos había sido falseada mediante sellos similares.
Este distintivo acredita que el fabricante declara, bajo su responsabilidad, que el producto ha superado el correspondiente procedimiento de evaluación y cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud recogidos en la normativa europea.
Asimismo, se ha requerido que las instrucciones de uso sean legibles y estén adaptadas al español, ya que se localizaron juguetes que carecían de estas indicaciones o de advertencias básicas.
Algunos de estos productos suponían un riesgo para los menores, al contener elementos pequeños con peligro de atragantamiento o sustancias potencialmente tóxicas, especialmente en el caso de juguetes dirigidos a niños menores de 36 meses.
Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha reiterado la importancia de tener en cuenta estas recomendaciones en la compra de juguetes, tanto durante las fechas festivas como a lo largo del año, apostando por establecimientos seguros y conservando los tiques de compra ante posibles reclamaciones.
La campaña ‘Juguete Seguro’ también ha servido para informar a los comerciantes sobre sus responsabilidades en la comercialización de estos productos y la necesidad de garantizar la seguridad de los artículos puestos a la venta.