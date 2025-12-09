La Policía Local de La Laguna verificará que los juguetes para estas Navidades son seguros

La Policía Local de La Laguna ha puesto en marcha una campaña de inspección en comercios del municipio para garantizar que los juguetes que se ponen a la venta durante el periodo navideño cumplan con todas las normas en materia de seguridad.
Durante las próximas semanas, el operativo llevará a cabo de manera continuada un seguimiento en distintos establecimientos para efectuar un control en la comercialización de juguetes.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, impulsa esta campaña cuyo objetivo es proteger a los menores y asegurar que solo se comercialicen juguetes seguros en el municipio. “En una época en que el volumen de venta de estos productos se multiplica con motivo de las fiestas de Navidad y el día de Reyes, es necesario aumentar los controles para que los productos que llegan a los niños y niñas cumplan todos los controles establecidos por la legislación”, asegura, apremiando a los comercios “a ser escrupulosos en todo lo que tiene que ver con ellos”.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, indica que la campaña Juguete Seguro ya ha dado comienzo con intervenciones en algunos establecimientos y se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.