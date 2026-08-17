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Hallan el cadáver de una mujer en un barranco de Gran Canaria

La Guardia Civil investiga si el cuerpo localizado cerca de una cueva en Mogán presenta signos de violencia
Hallan el cadáver de una mujer en un barranco de Gran Canaria
Instalaciones de la Guardia Civil en Gran Canaria. TVC
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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cadáver de una mujer en el barranco de la Cañada de los Gatos, dentro del municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria.

La víctima fue localizada por dos turistas en las inmediaciones de una cueva y presentaba un impacto en la cabeza, según ha avanzado la Televisión Canaria.

Las fuerzas de seguridad mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer si el fallecimiento se debe a una caída fortuita o si se trata de un homicidio.

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El aviso se recibió alrededor de las 09:20 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de bomberos, Protección Civil y diferentes recursos sanitarios.

El cuerpo yacía tendido en el suelo con una piedra sobre la zona craneal, un indicio que ha llevado a los agentes del instituto armado a extremar los protocolos de investigación en el lugar de los hechos.

Pendientes de la autopsia para la identificación

Por el momento se desconoce la identidad de la fallecida, así como su edad o nacionalidad. Los investigadores del equipo de Policía Judicial se han desplegado en la zona para realizar la inspección ocular, recabar posibles pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima antes del hallazgo.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde los forenses realizarán la autopsia. El análisis técnico será determinante para precisar las causas exactas de la muerte, certificar si las lesiones responden a un golpe por caída o a una agresión violenta, y lograr la identificación oficial de la mujer.

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