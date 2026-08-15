Cae un drago frente a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna

Uno de los dragos situados frente a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna ha caído por completo durante la noche de este sábado, en pleno casco histórico. El suceso ha sorprendido a vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.
La Policía Local confirma que no se han registrado heridos como consecuencia de la caída del ejemplar. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el desplome del árbol, mientras que los agentes han procedido a balizar la zona por seguridad.
El incidente se ha producido en una de las zonas más transitadas del centro lagunero y ha llamado especialmente la atención de quienes pasaban por las inmediaciones de la Catedral durante la noche.
La Unidad de Parques y Jardines se encuentra ya actuando en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible y proceder a la retirada del ejemplar de drago. Hasta el lugar se ha desplazado también el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, para conocer de primera mano la situación y hacer seguimiento de los trabajos que se están llevando a cabo. Asimismo, el personal técnico realizará las comprobaciones oportunas para conocer las circunstancias que han podido ocasionar su caída.
El drago Fray Albino de la Catedral
Se trata de dos ejemplares, uno de los cuales ha caído, que flanquean la entrada principal de la Catedral, y se calcula una edad que supera los 60 años y una altura de unos 10 metros.
Se consideran de interés por su especial ubicación y su porte esbelto, quizá debido en parte a que a lo largo del día esta zona de la plaza se encuentra envuelta en la sombra proyectada por la Catedral, por lo que no recibía durante varias horas la luz directa del sol.
Sus copas en la distancia fingían unirse lo que en la distancia parecen convertirse en un “arco” vegetal de gran belleza.