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Cae un punto de venta de drogas junto a una piscina con familias y menores en Tenerife

Generaba una enorme alarma social en la urbanización
Desmantelado un punto activo de venta de drogas en Costa del Silencio, en Arona (Tenerife) REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL
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Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y cocaína, en una urbanización de Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

La investigación se desarrolló en el marco de una operación antidroga y se detectó cómo en muchas de las ventas se realizaban en una zona común cercana a la piscina, donde se encontraban familias y menores, produciendo con ello una enorme alarma social, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Tras realizar numerosos dispositivos policiales con la colaboración de la Policía Local, los investigadores comprobaron cómo a dicho inmueble acudían gran número de individuos durante todo el día, muchos de ellos personas con alto nivel de adicción.

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Tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el domicilio, junto a los agentes de la unidad de guías caninos K9 de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, resultando en la detención de una persona por un presunto delito de tráfico de drogas, así como a la intervención de 321,25 gramos de hachís, 295,84 gramos de cocaína y 3,02 gramos de MDMA.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando desmantelado así el referido punto de venta.

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