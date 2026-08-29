Santa Cruz de Tenerife invierte dos millones de euros en rehabilitar el campo de fútbol de El Sobradillo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en las obras de rehabilitación del campo de fútbol de El Sobradillo, conocido popularmente como campo de El Galán, una actuación que cuenta con una inversión aproximada de dos millones de euros y que permitirá recuperar y mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento de esta instalación deportiva del Distrito Suroeste. Los trabajos, declarados de emergencia por la Junta de Gobierno tras los importantes daños ocasionados por la borrasca Emilia, se encuentran actualmente en la fase final del cerramiento perimetral y está previsto que concluyan durante el último trimestre de 2026.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “cuando una instalación deportiva de un barrio sufre daños importantes, especialmente cuando afectan a elementos que pueden comprometer la seguridad de las personas, la respuesta de la Administración tiene que ser inmediata. Eso es lo que hicimos en El Sobradillo: actuar desde el primer momento, movilizar los recursos necesarios y poner en marcha una intervención de emergencia para recuperar una instalación que es importante para el barrio y para el deporte base de Santa Cruz”.
Bermúdez señala que “estamos hablando de mucho más que de un campo de fútbol. Estas instalaciones forman parte de la vida cotidiana de nuestros barrios, son espacios donde nuestros niños y jóvenes practican deporte, donde se forman los equipos y donde las familias se encuentran. Por eso estamos realizando un esfuerzo inversor muy importante para que los equipamientos deportivos de Santa Cruz estén a la altura de las necesidades de sus usuarios, independientemente del barrio en el que vivan”.
El alcalde añade que “esta actuación en El Sobradillo forma parte de una estrategia mucho más amplia. En los últimos años hemos rehabilitado seis campos de fútbol y estamos trabajando ya en nuevos proyectos para Barranco Grande y Tíncer, además de otras actuaciones como el techado de las gradas de distintos campos del municipio. Nuestra prioridad es que el deporte base disponga de instalaciones dignas, seguras y modernas y que los barrios tengan los equipamientos que necesitan para desarrollar su actividad”.
Por su parte, el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, explica que “la actuación en El Sobradillo ha requerido una intervención de carácter integral sobre distintos elementos de la instalación, ya que los daños provocados por la borrasca Emilia afectaron tanto a los muros perimetrales y al vallado como a determinados espacios interiores, donde se produjeron filtraciones de agua que alcanzaron la instalación eléctrica y las zonas de vestuarios y aseos”.
Rivero detalla que “los trabajos se han centrado inicialmente en garantizar la estabilidad y seguridad de la instalación, con actuaciones sobre el muro perimetral inferior que limita con la calle El Galán y sobre el muro lateral situado junto al barranco. También se ha procedido a la demolición de los antiguos módulos destinados a vestuarios y baños. En estos momentos estamos terminando el cerramiento perimetral para comenzar con la instalación del nuevo vallado”.
El concejal del Suroeste subraya que “la actuación responde a una necesidad concreta del barrio, pero también se integra en una planificación más amplia para mejorar las instalaciones deportivas del distrito. El objetivo es que cada intervención permita resolver las deficiencias existentes y, al mismo tiempo, disponer de equipamientos más seguros, funcionales y adaptados a su uso cotidiano por parte de los clubes, deportistas y familias”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señala que “la rehabilitación del campo de El Sobradillo forma parte del compromiso del Ayuntamiento con el deporte base y con la mejora continua de las instalaciones deportivas del municipio. Estamos realizando un esfuerzo inversor sostenido para que nuestros clubes, deportistas y familias dispongan de espacios seguros, funcionales y adecuados para la práctica deportiva, y actuaciones como esta permiten recuperar una instalación muy importante para el barrio y seguir avanzando en la renovación de la red municipal de campos de fútbol”.
Seis campos rehabilitados y nuevas actuaciones en marcha
La intervención en El Sobradillo se suma a las actuaciones desarrolladas durante los últimos tres años por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, dentro del programa de inversión destinado a la renovación de campos de fútbol municipales.
Durante este periodo se han rehabilitado seis instalaciones deportivas, correspondientes a los campos de fútbol de La Salud, Las Delicias, Juan Santa María, García Escámez, El Tablero y Los Gladiolos. A estas actuaciones se incorpora ahora la intervención en el campo de El Sobradillo, mientras que el Ayuntamiento trabaja también en nuevos proyectos para continuar extendiendo la mejora de las instalaciones deportivas por los diferentes barrios.
En este sentido, ya se encuentran iniciados los expedientes para sacar a concurso público las obras de rehabilitación de los campos de fútbol de Barranco Grande y Tíncer, dos nuevas actuaciones que permitirán continuar con la renovación progresiva de la red municipal de instalaciones deportivas.
Además, el Ayuntamiento ha impulsado el proyecto para el techado de las gradas de los campos de fútbol de El Sobradillo, Santa María del Mar, El Draguillo y El Tablero, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de estos espacios tanto para los deportistas como para las personas que acompañan y siguen las actividades deportivas.
Rivero apunta que “el Distrito Suroeste concentra una parte importante de esta inversión porque también concentra una red de instalaciones deportivas que da servicio a miles de vecinos. Estamos actuando en los campos de fútbol, pero también en otros equipamientos y espacios públicos, porque la mejora de los barrios exige una visión global y una programación sostenida en el tiempo”.
El concejal concluye que “la intervención en El Sobradillo es un buen ejemplo de cómo estamos trabajando: primero garantizando la seguridad ante una situación sobrevenida, después ejecutando las obras necesarias para recuperar la instalación y, al mismo tiempo, planificando nuevas inversiones que permitan mejorar de forma progresiva el conjunto de los equipamientos deportivos del Suroeste”.
Por su parte, Bermúdez concluye que “Santa Cruz está haciendo una apuesta clara por el deporte base y por los barrios. Queremos que nuestros clubes tengan instalaciones adecuadas, que nuestros jóvenes puedan practicar deporte en las mejores condiciones posibles y que las familias encuentren en sus barrios espacios públicos de calidad. Esa inversión tiene una dimensión deportiva, pero también social y de ciudad, porque mejorar nuestros equipamientos significa mejorar directamente la vida cotidiana de las personas”.