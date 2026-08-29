Canarias tiene más de medio millón de coches con más de 25 años. En concreto, alrededor de 545.000 vehículos del parque móvil del Archipiélago alcanzan o superan esa antigüedad, en un territorio donde el número total de vehículos continúa creciendo y ya supera los dos millones de unidades.
Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), correspondientes al cierre de 2025, sitúan el parque móvil de Canarias en 1.977.854 vehículos, un 2,7% más que un año antes. El incremento supone la incorporación de 53.515 unidades en solo 12 meses, el mayor crecimiento registrado en las Islas desde 2020.
A esta cifra hay que sumar las nuevas matriculaciones registradas durante los primeros siete meses de 2026. Según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), entre enero y julio se matricularon 44.656 vehículos en el Archipiélago. Aunque habría que descontar las bajas producidas durante ese periodo, los registros apuntan a que Canarias ya ha rebasado la barrera de los dos millones de vehículos.
Tres de cada diez coches tienen 25 años o más
La antigüedad del parque móvil es uno de los datos que más llama la atención. Tres de cada diez vehículos tienen 25 años o más, mientras que los que acumulan entre 10 y 24 años representan casi el 40% del total.
En el otro extremo, solo el 15% de los conductores canarios utiliza un coche de entre uno y cuatro años de antigüedad. En torno al 17% del parque tiene entre cuatro y diez años.
La edad media de los vehículos que circulan por las Islas se sitúa en 16 años, un año por encima de la media nacional. Por provincias también existen diferencias: el parque de Las Palmas tiene una antigüedad media de 15 años, frente a los 16,6 años de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias suma más de 53.000 vehículos en un año
El crecimiento del parque móvil se ha acelerado durante el último ejercicio. Los coches concentran buena parte de ese incremento y alcanzan ya las 1.287.198 unidades, el 65% del total de vehículos registrados.
Durante 2025 se incorporaron 36.873 turismos al parque móvil, un aumento del 2,9%. El crecimiento prácticamente triplica el registrado un año antes, cuando se sumaron 12.676 coches.
Las motos también ganan peso en las carreteras canarias. Su número ha aumentado alrededor de un 7% anual durante los dos últimos ejercicios y alcanza ya las 200.888 unidades. Si se añaden los cerca de 45.000 ciclomotores registrados en las Islas, las dos ruedas representan el 12,4% del parque móvil.
Más de 830 vehículos por cada 1.000 habitantes
El crecimiento de la flota se produce en un territorio que ya registra una elevada densidad de vehículos. El parque móvil canario supera los 830 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras las principales vías de Tenerife y Gran Canaria soportan a diario elevados niveles de tráfico.
La gratuidad del transporte público, implantada en Canarias desde 2023, no ha frenado el aumento del parque privado. Las nuevas matriculaciones continúan elevando el número de vehículos mientras las carreteras de las Islas afrontan problemas de congestión, especialmente en los principales corredores que conectan las zonas residenciales con las áreas metropolitanas.
La gasolina sigue dominando el parque móvil
La renovación del parque tampoco se está traduciendo todavía en una electrificación significativa. Los vehículos de gasolina representan el 67% del total, mientras que el diésel concentra alrededor del 31,8%.
Los vehículos 100% eléctricos, por su parte, todavía no alcanzan las 22.000 unidades en todo el Archipiélago. Suponen aproximadamente el 1,1% del parque móvil canario.
Por provincias, Las Palmas concentra 1.016.398 vehículos tras sumar 31.264 unidades durante 2025 y superar por primera vez el millón. Santa Cruz de Tenerife cerró el ejercicio con 961.456 vehículos, después de incorporar otros 22.251.