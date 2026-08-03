Carlos Sánchez (PP): “Canarias, como Ceuta, sabe lo que es sentirse abandonada por Pedro Sánchez en plena crisis migratoria”

El presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha criticado con dureza al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al acusarlo de dejar “abandonada” a la ciudad autónoma de Ceuta durante la reciente crisis migratoria. El dirigente insular ha comparado la situación actual de Ceuta con la vivencia del Archipiélago durante los picos de llegada de embarcaciones a las costas canarias.
En una nota de prensa, Carlos Sánchez ha calificado de “inaudito” que el presidente del Gobierno central viaje a la Isla de Lanzarote a pasar sus vacaciones en pleno episodio crítico en la ciudad norteafricana. A juicio del representante del PP, Pedro Sánchez debería permanecer coordinando la respuesta estatal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugar de desplazarse a la Isla.
El recuerdo de la crisis en Arguineguín y la tutela de menores
El líder popular recordó que la población canaria conoce de primera mano esa “ausencia institucional”, en referencia al colapso del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde miles de personas permanecieron acampadas. Según Sánchez, este episodio simbolizó el fracaso del Ministerio del Interior y del Ejecutivo central en la planificación de la inmigración irregular.
Asimismo, el presidente insular del PP ha censurado la gestión estatal en torno a los menores extranjeros no acompañados. En su opinión, la falta de apoyo ha obligado al Gobierno de Canarias a asumir en soledad una fuerte presión asistencial, mientras la Administración estatal utilizaba este asunto de competencia autonómica para confrontar a las diferentes comunidades.
Críticas a la política exterior y peticiones de refuerzo
El dirigente de los populares en Gran Canaria ha señalado que la situación en las fronteras es el resultado de “años de improvisación” y de una política exterior que transmite “debilidad” a las mafias que trafican con personas. En esta línea, ha respaldado el plan trazado por el presidente nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, para situar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como prioridades de Estado.
Entre las medidas planteadas por la formación política, Sánchez ha exigido el incremento inmediato de plantillas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, reclamó explicaciones al Gabinete estatal por no actuar de forma preventiva ante las alertas migratorias e instó a acelerar la reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Partido Popular.