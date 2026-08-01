Pedro Sánchez ya está en Lanzarote: todos los detalles de sus vacaciones en La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado este sábado en Lanzarote para comenzar sus vacaciones de verano junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en Costa Teguise. El jefe del Ejecutivo mantendrá este descanso en las Islas hasta finales de agosto, en un periodo marcado por un dispositivo especial de seguridad y la supervisión de la actualidad política.
Sánchez llegó a las 13:07 horas (hora canaria) al aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire. Tras su llegada, sobre las 13:30 horas, se desplazó en furgoneta hasta el complejo residencial, según confirmó la agencia EFE.
Para proteger el perímetro del jefe del Ejecutivo, Capitanía Marítima de Las Palmas ha decretado una zona temporal de exclusión a la navegación frente a la costa del municipio de Teguise. La restricción estará activa desde este sábado hasta el próximo 24 de agosto, según publicó el Diario de Lanzarote. La actividad institucional se reanudará el martes 25 de agosto con la celebración del primer Consejo de Ministros tras el receso estival.
Un complejo histórico cedido a Patrimonio Nacional
La elección de la Isla es habitual para el líder socialista. Sánchez recurre a Lanzarote para sus periodos de descanso desde 2020, tanto en verano como en Semana Santa o Navidad. En estancias anteriores ha mantenido reuniones de trabajo en el Archipiélago, como la celebrada el año pasado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede del Cabildo lanzaroteño.
El recinto de La Mareta cuenta con una destacada historia institucional. La residencia fue construida para el rey Hussein de Jordania, quien se la regaló a finales de los años 80 a Juan Carlos I. En 2015, la Casa del Rey puso el inmueble a disposición de Patrimonio Nacional. Desde entonces, el complejo ha alojado a mandatarios internacionales como los cancilleres alemanes Helmut Kohl y Gerhard Schröder, el presidente soviético Mijail Gorbachov o el presidente checo Václav Havel, además de los presidentes españoles José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Pedro Sánchez.
Agenda marcada por los incendios y la migración en Ceuta
El presidente inicia su descanso tras cerrar una agenda marcada por la gestión de la actualidad nacional. En los días previos a su viaje a Canarias, el jefe del Ejecutivo coordinó el seguimiento de los incendios forestales que afectan a varios puntos de la Península.
Además, este viernes viajó a Ceuta para abordar el incremento de la presión migratoria. La visita institucional se produjo después de que el Ministerio del Interior registrara un repunte de llegadas irregulares a la ciudad autónoma de más de 50.000 personas durante esa semana.