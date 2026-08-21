Los centros sociosanitarios de Tenerife medirán sus niveles de gas radón

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) medirá las concentraciones de gas radón de un total de once centros sociosanitarios e instalaciones dependientes de este organismo autónomo del Cabildo de Tenerife. Con esta iniciativa se da cumplimiento a la normativa que establece la obligatoriedad de estas mediciones para las empresas y centros de trabajo de buena parte del territorio insular.
El IASS ya cuenta con la empresa que realizará los trabajos, seleccionada tras un procedimiento público abierto, y las mediciones se realizaran a partir del próximo mes de octubre, ya que la normativa exige que se lleven a cabo en los meses más fríos del año.
En total, se habilitarán 326 zonas de muestreo en once centros sociosanitarios: el hospital Febles Campos, hospital de Los Dolores; Camp de Güímar; Centro de la Mujer; Centro Maternal Nuestra Señora de La Paz; Hogar Sagrada Familia; hospital Santísima Trinidad; Residencia de Mayores de Ofra; centro Verodes; Valle Colino y la propia sede del IASS. Todos estos centros se encuentran ubicados en los municipios de Santa Cruz, La Laguna, Güímar e Icod de los Vinos. El IASS ha destinado una partida de 19.280 euros para llevar a cabo estas actuaciones.
Las zonas a estudiar son estancias situadas en plantas bajas o situadas bajo rasante. Con anterioridad al inicio de la campaña de medición, la empresa adjudicataria deberá realizar una visita técnica a cada uno de los complejos con el fin de verificar las zonas de muestreo, confirmar el número definitivo de detectores necesarios y acordar con los responsables de cada centro las condiciones y la planificación de los trabajos.
Canarias es una de las zonas de España de actuación prioritaria, con el 19% de su territorio afectado por radón, concentrado en las islas de Tenerife y Gran Canaria, según los datos del Consejo de Seguridad Nuclear. El radón es un gas radiactivo, incoloro, inodoro e insípido de origen natural que se forma por la descomposición del uranio en el suelo, rocas y agua subterránea y que puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios interiores, como las viviendas y los lugares de trabajo”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a dicho gas es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco y la primera entre la población no fumadora.
Recientemente, la Universidad de La Laguna informó del cierre preventivo de 65 dependencias de sus diferentes campus tras detectar niveles de gas radón superiores a 500 becquerelios por metro cúbico tras recibir los resultados de 921 dispositivos medidores de gas radón en aulas, despachos, laboratorios y archivos.