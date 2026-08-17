El Costa Adeje Tenerife aplaza su amistoso en Marruecos a diez días del inicio de la Liga F

El Costa Adeje Tenerife ha comunicado el aplazamiento del partido amistoso internacional que tenía previsto disputar este jueves, 20 de agosto, en la localidad de Agadir (Marruecos) frente a una selección de la región de Souss-Massa.
La decisión se ha adoptado tras atender a una solicitud formal remitida por el Club Deportivo Tenerife SAD, según ha hecho oficial la entidad blanquiazul a través de un comunicado institucional.
El encuentro suspendido figuraba como el sexto y último compromiso fijado en el calendario de pretemporada de la plantilla insular. La expedición tinerfeña tenía programado este desplazamiento a tierras marroquíes desde el pasado 27 de junio como cierre de su preparación estival antes de afrontar el inicio oficial de la competición.
Sin nueva fecha fijada para el partido
Por el momento, el choque ha quedado pospuesto hasta nuevo aviso y la entidad no ha fijado un nuevo día en el calendario para su celebración.
La logística de las próximas semanas y la proximidad del arranque oficial de la Liga F Moeve, fijado para el próximo domingo 30 de agosto, dificultan el encaje de la cita internacional a corto plazo.
En la nota difundida por el CD Tenerife Femenino, el club ha querido expresar su agradecimiento por la predisposición y la comprensión mostradas por los organizadores locales en Marruecos, las instituciones implicadas y la afición tinerfeña ante las modificaciones de última hora en la planificación deportiva del primer equipo.