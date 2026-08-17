El Gobierno de España niega tajantemente haber pedido al Costa Adeje Tenerife que suspendiera su viaje a Marruecos

El Gobierno de España desmiente de forma tajante que haya cursado indicación alguna al Costa Adeje Tenerife para que suspendiera el viaje que tenía previsto realizar a Marruecos para disputar un partido amistoso en Agadir.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por Diario de Avisos califican de “invento absoluto y total” la versión según la cual el Estado habría recomendado o exigido al club tinerfeño cancelar el desplazamiento ante la actual situación política y social del país norteafricano.
Las mismas fuentes niegan que se haya producido cualquier comunicación, directa o indirecta, al club, tanto a su primer equipo como a su sección femenina, para que evitara viajar a Marruecos. Según el Gobierno, las relaciones bilaterales entre España y Marruecos mantienen la “normalidad de siempre” y no existe ningún cambio que afecte a los intercambios culturales, deportivos o empresariales entre ambos países.
La versión oficial del Ejecutivo coincide, además, con la trasladada por fuentes del Consejo de Administración del CD Tenerife consultadas por este periódico. Desde el club aseguran que no han recibido ninguna indicación ni recomendación de ningún departamento, organismo o instancia del Gobierno de España para suspender el desplazamiento a Agadir.
De esta manera, queda desmentida la información que apuntaba a una intervención del Estado detrás de la decisión de cancelar el amistoso. Fuentes gubernamentales dan por hecho que el origen de esa versión puede encontrarse en el propio entorno del club femenino y en alguna interpretación errónea de la situación, pero rechazan de manera categórica que haya existido una instrucción oficial.
El Costa Adeje Tenerife había previsto desplazarse a Agadir para disputar un encuentro amistoso, pero finalmente decidió suspender el viaje. La decisión fue vinculada a la conveniencia de evitar riesgos para las jugadoras y el cuerpo técnico ante la situación que atraviesa Marruecos.
El Gobierno, sin embargo, desvincula completamente esa decisión de cualquier actuación oficial y recalca que no ha cambiado su posición respecto a los intercambios deportivos con Marruecos ni ha trasladado ninguna alerta específica al club tinerfeño.