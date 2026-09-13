El Costa Adeje Egatesa araña un punto ‘in extremis’ ante la Real Sociedad (1-1)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa logró puntuar en Zubieta tras firmar tablas con la Real Sociedad (1-1), en choque correspondiente a la tercera jornada de la Liga F Moeve. El partido fue igualado, con dos equipos que se vaciaron sobre el terreno de juego, y que pudo ganar cualquiera, aunque el CD Tenerife femenino no reaccionó en ataque hasta que no se vio por debajo en el marcador. El cuadro donostiarra se adelantó en el minuto 74 con un golazo de Ainoa, mientras las guerreras igualaron el choque en el 89, tras un caramelo servido desde la banda izquierda por Aithiara que remató Elba de cabeza lejos del alcance de Arrula.
Yerai Martín introdujo tres novedades en el once inicial con las entradas de Aithiara, Noelia Salazar y Koko, que habían guardado sitio en el banquillo en el anterior partido ante el Deportivo Abanca.
La primera parte fue soporífera. Dos equipos que batallaron sobre el verde de Zubieta, pero que apenas generaron ocasiones de peligro en las respectivas áreas. Las locales pudieron poner el 1-0 en dos acciones en los minutos 4 y 21. En la primera de ellas, un centro de Laura Camino desde la banda derecha lo remató a duras penas en el segundo palo Cecilia por alto.
Y en la otra ocasión donostiarra, un libre directo ejecutado por Paula Fernández, el balón pegó en la barrera, quedó muerto a pies de Ainoa, pero su remate flojo lo detuvo Noelia. Las ocasiones brillaron por su ausencia en el equipo de Yerai Martín, que le costaba dios y ayuda acercarse a los dominios de Arrula. Con el 0-0 inicial se llegó al tiempo de descanso.
En la segunda parte cambió el decorado, ya que la Real Sociedad buscó la portería de Noelia con insistencia en busca del gol que lo pusiera con ventaja en el marcador. Sin embargo, fue una acción de Koko, que llegó hasta línea de fondo y su centro lo remató Henar cerca del palo.
A partir de aquí fue un monólogo del equipo de Gorka Álvarez que llevó peligro al área visitante. En el minuto 55, Chacón remató de volea al borde del área y Noelia Ramos en ágil estirada envió el esférico con su mano por encima del travesaño. Cinco minutos después (60′), Chacón se internó por la banda derecha, y su envenenado centro al segundo palo fue rematado por Laura Camino, pero su disparo colocado lo repelió Cintia con la pierna a saque de esquina.
En el minuto 70, la Real volvió a merodear el gol, tras un centro de Apari desde la derecha que remató de cabeza Ainoa fuera. Un minuto después (71′), Nerea Eizagirre disparó desde el borde del área y el balón lo detuvo Noelia Ramos sin problemas.
Tanto fue el cántaro a la fuente, que en el minuto 74, Ainoa lograba un golazo con un derechazo dentro del área que entró por el segundo palo de la portería de Noelia Ramos (1-0). La Real encontró el premio que andaba buscando con ahínco desde el comienzo de la segunda parte.
El equipo de Yerai Martín reaccionó y las entradas al terreno de juego de la debutante Zamanian, Iratxe, Gramaglia, Marina y Mingueza dotaron de mayor orden al centro del campo, y más profundidad y peligro sobre la portería de Arrula.
Hubo que esperar hasta el último minuto del tiempo reglamentario para que llegara el empate tinerfeño. Un caramelo servido por Aithiara desde la banda izquierda lo aprovechó Elba Vergés para rematar de cabeza al segundo palo (1-1).
El gol fue revisado en el monitor por la colegiada Elisabeth Calvo, y la cuarta árbitra Nuria Sánchez, tras solicitar el Video Support el entrenador local por un posible fuera de juego. Tras visionar la acción, la colegiada dio validez al gol de la central catalana.
El Costa Adeje Tenerife Egatesa incluso se pudo llevar mayor botín si Ari Mingueza en el 90+9 emboca, desde el lateral del área tras falta previa a Gramaglia, la pelota dentro de la portería de Arrula, que sacó con apuros con la pierna. Antes de la ejecución de la falta, el entrenador de la Real solicitó el Video Support por una supuesta falta en una acción previa de una jugadora visitante. La colegiada visionó la jugada y decretó que no había nada punible.
El CD Tenerife femenino, tras tres jornadas, sigue sin ganar pero solo perdió en la visita al Barça y puntuó frente al Deportivo y la Real Sociedad. El próximo domingo recibe en el Heliodoro al Sevilla (11.00 horas).
FICHA TÉCNICA
1 REAL SOCIEDAD: Arrula, Florentino, Laura Camino, Moraza, Apari, Paula Fernández, Cahynova, Cecilia, Ainhoa Marín, Intza y Ainoa. También jugaron: Esther, Nerea Eizagirre, Seelenfreund y Chacón.
1 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Cinta, Elba, Aithiara, Henar, Pola, Noelia Salazar, Violeta Quiles Koko y Natalia Padilla. También jugaron: Zamanian, Iratxe, Marina Martí, Gramaglia y Ari Mingueza.
GOLES: 1-0, min 74: Ainoa. 1-1, min 89: Elba.
ÁRBITRA: Elisabeth Calvo. Asistida en las bandas por Andrada Alaman y Raquel Díaz. Cuarta árbitra: Nuria Sánchez. Amonestó a la local Florentino y a las visitantes Pola, Henar, Noelia Salazar y Zamanian.
INCIDENCIAS: Zubieta.