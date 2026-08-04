‘Cría cuervos’ abre en TEA un ciclo de verano dedicado a films clásicos de 1976

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa una nueva edición de su tradicional ciclo de cine de verano, una propuesta que en esta ocasión rinde homenaje a películas de hace medio siglo. 50 años después, programado por el conservador de Cine y Vídeo del centro, Emilio Ramal, reúne cuatro largometrajes fundamentales estrenados en 1976 que reflejan las mutaciones sociales, políticas y estéticas de la época: Cría cuervos, Rocky, El imperio de los sentidos y Taxi Driver. Las sesiones tendrán lugar todos los jueves (19.00 horas), en versión original subtitulada en español, con entrada libre hasta completar el aforo.
CARLOS SAURA
La programación arranca esta semana con Cría cuervos, una de las obras cumbres del cineasta español Carlos Saura. Protagonizada por Ana Torrent, Geraldine Chaplin, Héctor Alterio y Florinda Chico, narra el universo íntimo de Ana, una niña que lidia con la reciente muerte de sus padres a través de un mundo de recuerdos, fantasías y silencios en el Madrid de las postrimerías del franquismo.
El jueves 13 será el turno de Rocky, el clásico del cine norteamericano dirigido por John G. Avildsen y escrito y protagonizado por Sylvester Stallone. La historia sigue a Rocky Balboa, un humilde boxeador de Filadelfia al que se le presenta la oportunidad de pelear contra el campeón mundial de los pesos pesados, Apollo Creed. Convertida en un fenómeno sociocultural instantáneo, la cinta obtuvo 10 nominaciones a los Óscar y se alzó con tres estatuillas, entre ellas las de mejor película y dirección.
La sesión del jueves 20, no recomendada para menores de 18 años, ofrece El imperio de los sentidos, la aclamada y controvertida obra del japonés Nagisa Oshima. Protagonizada por Eiko Matsuda y Tatsuya Fuji, se basa en hechos reales acaecidos en el Tokio de los años 30 y explora la apasionada y obsesiva relación sentimental y erótica entre una antigua cortesana y el dueño de un hotel, empujando los límites del deseo hasta sus últimas consecuencias.
El ciclo llegará a su clausura el jueves 27 con la proyección de Taxi Driver, una de las joyas indiscutibles en la filmografía de Martin Scorsese. Con un memorable reparto encabezado por Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Harvey Keitel y Albert Brooks, la historia se adentra en la psique alienada de Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam con insomnio crónico que trabaja como taxista nocturno en las calles más sórdidas de Nueva York.