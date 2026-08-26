Denuncian que la prisión de Tenerife se queda con solo dos médicos tras apartar a una facultativa

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) denuncia el grave deterioro de la asistencia sanitaria en el Centro Penitenciario de Tenerife después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias suspendiera el periodo de prácticas de una médica que había superado el último proceso selectivo.
La decisión agrava, según el sindicato, una situación sanitaria que ya era crítica. Tras apartar a esta facultativa, la plantilla médica del centro queda reducida a una subdirectora médica y un único médico interino para atender a toda la población reclusa.
CCOO considera que la atención primaria de la prisión queda así “desmantelada y bajo mínimos históricos”, con las consiguientes consecuencias para la prestación de un servicio esencial y para el derecho a la salud de las personas privadas de libertad.
CCOO cuestiona los motivos de la suspensión
La Sección Sindical de CCOO sostiene que no existen causas objetivas que justifiquen la suspensión del periodo de prácticas y considera que la decisión podría estar relacionada con desavenencias de carácter personal o profesional con la dirección del centro.
El sindicato destaca que la médica llevaba más de cinco años desempeñando funciones sanitarias en el establecimiento penitenciario y asegura que venía desarrollando su trabajo de manera correcta y eficiente hasta el momento de su cese.
Para CCOO, lo sucedido vuelve a poner de manifiesto los problemas de gestión que atraviesa el centro en los últimos meses. La organización sindical critica que los conflictos internos puedan terminar repercutiendo en la prestación de la asistencia sanitaria a la población penitenciaria.
Revisión inmediata
FSC-CCOO reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que revise de inmediato el expediente y la decisión de suspender las prácticas de la facultativa.
La organización expresa asimismo su apoyo a la trabajadora afectada y reclama una resolución rápida y justa de su situación administrativa, tanto para reparar el perjuicio profesional ocasionado como para recuperar un recurso sanitario que considera imprescindible para el funcionamiento del centro penitenciario.