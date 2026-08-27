Un desprendimiento en la TF-121 obliga a cerrar una de las salidas de Igueste de San Andrés

Un desprendimiento registrado este jueves en la carretera TF-121, en dirección a Igueste de San Andrés, ha obligado a mantener cerrado un carril a la circulación a la salida del pueblo.
Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz se encuentra en el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los conductores que circulan por esta vía.
Los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife ya han sido avisados para intervenir en la zona y retirar los materiales desprendidos.
Por el momento, se mantiene afectado uno de los carriles, por lo que se recomienda circular con precaución y atender a las indicaciones de los agentes mientras se desarrollan los trabajos.
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