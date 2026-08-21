DOCanarias conmemora 20 años de cine de realidad surgido en el Archipiélago

El Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, DOCanarias, que tiene lugar en Puerto de la Cruz del 8 al 12 de septiembre, celebra 20 años de cine documental del Archipiélago, hecho por cineastas y productoras de las Islas. Con este planteamiento, además del estreno en el territorio insular de dos películas esenciales en su sección D.O. Canaria –El mapa para tocarte, de Mercedes Afonso, y La Berma, de Agustín Domínguez-, cita a creadores cinematográficos canarios para valorar el recorrido de estas dos décadas, en un encuentro para reflexionar sobre la situación actual de la producción en el Archipiélago.
Con el mismo espíritu que reconoce la creación de autores de las Islas, el festival se propone mantener activa su sección D. O. Canaria durante todo 2027, con las proyecciones de documentales canarios que se han ido programando a lo largo de los dos últimos decenios.
CREACIÓN DE PÚBLICOS
El equipo de DOCanarias lleva una veintena años dedicado a la promoción del cine de no ficción en el Archipiélago, tanto en lo que tiene que ver con la creación de público y la formación de profesionales como en lo relativo al impulso del trabajo de creadores y creadoras canarias de cine de realidad.
Por ello enfatiza que todo este tiempo manteniendo un compromiso con la realidad de la creación cinematográfica isleña y con los autores que la hacen posible representa también, de alguna manera, un itinerario de dos décadas de resistencia creativa, en las que se ha contribuido a propiciar la generación de un relato propio desde Canarias, para el Archipiélago y el mundo.
Han sido también dos décadas de distribución del cine canario en el ámbito internacional, que han llevado las películas documentales de autoría isleña a donde era inimaginable anteriormente, tanto en festivales de cine y salas como en plataformas y televisiones.
LA AUTORÍA
El listado de los autores canarios que han sido programados por el equipo de DOCanarias durante este periodo incluye a Adrián León Arocha, Agustín Domínguez, Amaury Santana, Ayoze O’Shanahan, Beatriz Rodríguez, Carlos Dorta, Cayetana Cuyás, Chus Barrera, Claudia Torres, Dailo Barco, David Baute, David Cánovas, David Delgado San Ginés, David Pantaleón, Domingo González, Eduardo Cubillo, Elio Quiroga, Gerardo Carreras, Guillermo Ríos, Jaime Falero, Jaime Ramos, Jose Alayón, José Cabrera y José Víctor Fuentes.
De igual modo, en esta relación se encuentran Juan Alfredo Amil, Juan Betancor, Luis Adern, Macu Machín, Mercedes Afonso, Mercedes Ortega, Miguel Morales, Nayra Sanz, Nicolás Melini, Octavio Guerra, Omar Razzak, Paula Bilbao, Pedro Felipe Acosta, Rafael Montezuma, Samuel Delgado, Sara Sálamo, Sergio Morales, Silvia Navarro, Víctor Moreno y Virginia Machado.